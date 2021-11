Tesla stiger til ny rekordnotering

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent, S&P 500 er opp 0,1 prosent mens Dow Jones har falt 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,56 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,5 prosent til 14,88.

Tesla-aksjen stiger 2,0 prosent til rekordhøye 1.238 dollar mens Nikola stiger 4,3 prosent til 13,26 dollar etter å ha presentert sine kvartalstall.

Makro

269.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 30. oktober, hvilket er det laveste nivået siden coronapandemien brøt ut. På forhånd var det ventet et antall på 275.000. Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 2.105.000 pr. 23. oktober. Konsensus var 2.118.000.

USAs handelsbalanse var i september minus 80,9 milliarder dollar, viser offisielle tall torsdag. August-underskuddet ble revidert til 72,8 milliarder dollar.

Fed

Onsdag kveld ble det kjent at den amerikanske sentralbanken vil starte å trappe ned kjøpene av verdipapirer med 15 milliarder dollar hver måned. Etter åtte måneder vi kjøpene dermed opphøre.

«Uttalelsene fra Fed var i stor grad som ventet og sentralbanken fremsto heller som litt mer forsiktig enn mange trodde», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ifølge meglerhuset tar Fed forbehold om at nedtrappingen kan bli justert, avhengig av den økonomiske utviklingen, og holder dermed døren på gløtt for en raskere nedtrapping.

«Det er jo ikke slik at de stopper med QE. De gjør bare mindre og mindre av denne galskapen der balansen fortsatt bygges opp», skriver analysesjef Pål Ringholm i en rapport fra SpareBank 1 Markets.