Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.224,69 torsdag, etter en oppgang på 0,7 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for nesten 7,5 milliarder kroner.

1.224,69 er hovedindeksens 46. sluttrekord i 2021. Ny intradag all-time high er 1.228,00.

Federal Reserve har sørget for god stemning på børsene verden over etter onsdagens uttalelser om den gode økonomiske gjeninnhentingen etter pandemien. Sentralbanken anser stadig den høye inflasjonen som et forbigående problem, og bekreftet – som ventet – at nedskaleringen av obligasjonskjøpene (QE) starter senere i november.

Renteoverraskelse og OPEC-dom

I USA fortsetter rekordrushet for både Nasdaq og S&P 500, mens Dow Jones trekker ned i tidlig handel torsdag.

Toneangivende Europa-børser holder seg godt i pluss etter at Bank of England overrasket med å utsette sin første renteøkning. Britiske FTSE 100 var ned før rentebeslutningen, men snudde opp og er nå opp 0,6 prosent. Tyske DAX og franske CAC 40 er opp 0,5 og 0,6 prosent.

I oljemarkedet ble OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) på dagens møte enige om å holde seg til planen om å øke oljeproduksjonen med 400.000 fat pr. dag i desember.

Oljeprisene steg markant i formiddag, men trakk nedover i timene før pressemeldingen, og også i de første minuttene i etterkant. Ved stengetid på Oslo Børs sto frontkontrakten for Brent-oljen i 81,73 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent hittil i dagens handel, og også ned fra 82,12 dollar pr. fat da børsen stengte onsdag.

På Oslo Børs steg Aker BP 3,8 prosent til 340,10 kroner, mens Equinor klatret 1,3 prosent til 222,90 kroner på dagens klart høyeste volum.

Shortskvis i Kahoot

Ellers fortsetter resultatsesongen å prege bildet.

Kahoot økte som ventet inntektene dramatisk i tredje kvartal, men økte også underskuddet . Aksjen steg først kraftig på tallene, men roet seg ned utover dagen og endte opp 2,7 prosent 50,75 kroner på nest høyest volum. Shortskvis og høynet guiding er analytikernes forklaring.

Kid fortsatte fremgangen og leverte det sjette påfølgende kvartalet med topplinjevekst. Og nå kommer utbyttet. Aksjen steg 4,8 prosent til 118,80 kroner.