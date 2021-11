Kursløft for «lastebilverdenens Tesla»

Over 500 amerikanske og europeiske selskaper la frem ferske regnskap torsdag. Blant disse var hotell- og kasinooperatøren Bally's, som meldte om en justert inntjening pr. aksje på 9 cent – milelangt under analytikernes snittestimat på 51 cent og fjorårets nivå på 32 cent. I tillegg ble topplinjen rundt 2 prosent verre enn ventet. Også i andre kvartal bommet selskapet grovt på analytikernes forventninger. En årsak til skuffelsene var to orkaner og store skogbranner i Nevada. Bally's-kursen var ved firetiden ned med mer enn 3 prosent.

Nikola var langt sprekere, med en opptur på rundt 11 prosent. Produsenten av «grønne» lastebiler økte underskuddet fra 80 millioner dollar i tredje kvartal 2020 til 89 millioner dollar i år, justert for ekstraordinære poster. Analytikerne hadde imidlertid sett for seg et langt større tap, så investorene tråkket gassen i bånn og storkjøpte aksjer. Vi er likevel langt ifra noen Tesla-takter; siden årsskiftet har investorene fortsatt tapt 12 prosent.

Teekay Tankers fikk et mer beskjedent kursløft på 1 prosent. Topplinjen var omtrent som ventet, mens underskuddet ble en god del mindre enn analytikerne hadde spådd. I tredje kvartal 2020 leverte tankselskapet imidlertid et solid overskudd.

Beveger vi oss tilbake til fastlandet, nærmere bestemt til kjøkkenbordet, finner vi Kellogg. Den amerikanske produsenten av blant annet cornflakes meldte om en organisk salgsvekst på 5,1 prosent og litt bedre omsetning enn ventet. GAAP-inntjeningen pr. aksje ble imidlertid en hårsbredd lavere enn konsensusestimatet. Aksjekursen var torsdag ettermiddag godt over 1 prosent lavere. Ledelsen jekket opp sin omsetningsprognose for hele året, men advarte at høyere lønnskostnader og problemer i forsyningskjeden kan ramme bunnlinjen.