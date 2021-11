Tesla-rekord og (nesten) coronakrakk på Wall Street

Knappe to timer før stengetid på Wall Street torsdag ligger to av tre nøkkelindekser godt an til nye sluttrekorder.

Nasdaq viser vei med en oppgang på i skrivende stund 0,7 prosent til 15.926,90. På det høyeste i dagens handel har den teknologitunge indeksen vært oppe i 15.961,25 og ny intradag all-time high.

Den bredere S&P 500-indeksen er opp 0,2 prosent til 4.669,80 og der lyder ny intradag all-time high på 4.683,00.

Dow Jones er på sin side ned 0,4 prosent til 36.008,75, tynget av storbanker som Goldman Sachs og JP Morgan.

Følg utviklingen her.

Coronakrakk (nesten)

Blant enkeltaksjer merker vi oss Moderna, som straffes med knallharde 19 prosent kursnedgang til 279,69 dollar etter å ha tatt ned 2021-guidingen for inntekter fra coronavaksiner til 15-18 milliarder dollar. Selskapet viser til at færre doser enn tidligere ventet ser ut til å bli levert i år, doser som i stedet sendes ut neste år.

Moderna hadde et resultat etter skatt på 3,3 milliarder dollar, eller 7,70 dollar pr. aksje, i tredje kvartal. I samme periode i fjor tapte selskapet 233 millioner dollar, eller 59 cent pr. aksje.

Inntektene gikk fra 157 millioner til 4,9 milliarder dollar. FactSet-konsensus pekte mot 9,09 dollar i resultat pr. aksje av inntekter på 6,2 milliarder dollar.