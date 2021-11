Analytiker i Canegie, Eirik Rafdal, sier til TDN Direkt at det har vært relativt lite informasjon rundt Ebay-oppkjøpet fra et tallperspektiv. Han tror derfor at mer finansiell historikk på eiendelene som har kommet fra Ebay-siden er noe som blir godt mottatt av markedet.

Innenfor virksomheten Mobile, som ifølge analytikeren er den største bilmarkedsplassen i Tyskland og den viktigste eiendelen som kommer med Ebay-oppkjøpet, er det to ting som stikker seg ut.

— Den har nok kanskje noe høyere marginer enn enkelte hadde trodd, som kan være positivt. Veksten i Mobile var ned 2 prosent i fjor, som nok også er et mindre fall enn mange hadde fryktet, sier Rafdal til TDN Direkt.

Han mener dessuten dagens kursoppgang kan sees i sammenheng med kursutviklingen de siste dagene.

— Den var jo ned fra 160 kroner til 145 kroner i forrige uke, uten at jeg kunne se noen veldig god grunn til det, avslutter Rafdal, og legger til at Adevinta tross alt er en veldig volatil aksje.

DNB stiger drøye prosenten, mens MPC Container Ships utmerker seg negativt med et fall på 2,1 prosent til 20,60 kroner.

Aker Horizons faller 4,3 prosent til 34,95 kroner etter å hentet én milliard kroner i en emisjon, men dette er fortsatt over torsdagens emisjonskur på 34,50 kroner.

Det har i det hele tatt vært en aktiv fredag for Kjell Inge Røkke og hans Aker-system. Aker har lagt bak seg et rekordkvartal, og stiger rundt prosenten til 837 kroner.

Aker Offshore Wind steg først markant etter å ha lansert et havvind-samarbeid med Statkraft og Ocean Winds, men er nå opp bare 1,1 prosent til 4,94 kroner. Trioen vil by på Utsira Nord.

Og 25 år etter at han kjøpte seg opp i Aker og fusjonerte det med sitt eget RGI, starter Røkke for øvrig på et nytt kapittel: Aker Kapitalforvaltning.

Europris spretter opp over 3 prosent til 63,0 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall og flere meglerhus, deriblant DNB Markets, har jekket opp sine kursmål.

Akva Group la frem svake tall for tredje kvartal, og straffes med et kursfall på nesten 5 prosent til 82,20 kroner.

Satsingen på digitalisering koster Goodtech, og markedet reagerer med å sende aksjen ned 4 prosent til 9,32 kroner etter dagens kvartalsrapport.

På taperlisten finner vi også Kahoot , som faller 7,7 prosent til 46,80 kroner på dagens nest høyeste volum hittil etter gårsdagens oppgang i kjølvannet av rapporten for tredje kvartal.

Like før stengetid torsdag ble det kjent at BlackRock har solgt seg ned i selskapet.

ArcticZymes Technologies faller 3,4 prosent til 87,65 kroner etter at Nordnet AB fredag meldte at de er under flaggegrensen på 5,0 prosent etter å ha solgt 28.994 aksjer.

Carbon Transition stiger 7,7 prosent til 1,31 kroner etter å ha meldt at porteføljeselskapet Arbaflame har inngått en betydelig intensjonsavtale i Romania.

Prosafe var høyt på vinnerlisten, og steg tidlig fredag over 10 prosent, etter å ha meldt om kontraktsforlengelse. Aksjen har falt tilbake og er opp 1,3 prosent til 1,28 kroner.

Borr Drilling rett opp

Resultatsesongen har preget bildet – på godt og vondt.

Tor Olav Trøims Borr Drilling spretter til topps på vinnerlisten med en oppgang på over 23 prosent til 11,55 kroner etter at rapporten for tredje kvartal viste høyere aktivitet og lavere tap.

Arctic annonserte tre nye kontrakter i løpet av kvartalet og nå har 17 rigger under kontrakt, noe som er i tråd med guidingen fra andre kvartal. En forbedret kontantsituasjon begrenser ifølge Arctic de kortsiktige likviditetsbekymringene, melder TDN Finans.

Borr Drilling opplyste også at det er i fremskredne diskusjoner med en av selskapets betydelige kreditorer, og har kommet til en felles forståelse om å utvide forpliktelsene vesentlig utover 2023.

I andre riggenden finner vi John Fredriksen-dominerte Archer , som faller nesten 8 prosent til 4,66 kroner på sin rapport. Aktiviteten øker i selskapet, men Argentina-virksomheten fortsetter å tynge.

Oljeprisen er ned

Oljeprisene reagerte ned etter at OPEC+ som ventet holdt seg til sin produksjonsplan på gårsdagens møte. Det vil si at produksjonen skal opp 400.000 fat pr. dag månedlig også i desember.

Frontkontrakten for Brent-oljen henter seg likevel litt inn utover formiddagen, og ved lunsjtider ligger den på 81,22 dollar pr. fat. Det er opp 0,9 prosent inneværende døgn, men ned fra 81,82 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.