Pfizer til værs på New York-børsen

Torsdag steg både Nasdaq og S&P 500 til nye rekordnoteringer. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen fredag har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 16.018,22 poeng mens Dow Jones står i 36.282,51 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.702,85 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,51 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,6 prosent til 15,19.

Ifølge NTB hevder Pfizer at deres nye coronamedisin kan redusere risikoen for dødsfall med nesten 90 prosent. Den antivirale medisinen kommer i form av en pille. Nyheten bidrar til å løfte aksjen 9,7 prosent i åpningsminuttene. Verre går det med Nikola som faller 8,1 prosent.

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA steg med 531.000 i oktober mens arbeidsledighetsraten var på 4,6 prosent. følge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 450.000 og en ledighetsrate på 4,7 prosent.

Handelsbankens tallknusere skriver i en rapport at Fed fortsatt holder på hovedhypotesen om at den høye inflasjonen ikke er kommet for å bli. Samtidig innrømmer sentralbanken at inflasjonspresset kanskje ikke er fullt så forbigående som tidligere antatt

«Om det er Fed eller markedet som har mest rett får vi ikke svar på verken i dag eller i løpet av de aller nærmeste månedene. Men det blir spesielt viktig å følge med på utviklingen i yrkesdeltagelsen fremover», skriver Handelsbanken.