Hos dekkprodusenten Goodyear var det full rulle fredag, med et kursløft på nesten 9 prosent. Både topp- og bunnlinjen overrasket positivt i tredje kvartal. Aksjen har utrolig nok steget ned 129 prosent bare siden nyttår.

En annen amerikansk gigant, Fluor, leverte uventet høy inntjening i kvartalet, til tross for at omsetningen skuffet noe. Konsernet har ikke noe med tannpasta å gjøre. Det er derimot verdens største entreprenør- og ingeniørselskap, med fokus på markeder som olje/gass, industri, infrastruktur, offentlig sektor og kraft. Aksjekursen var fredag ettermiddag opp med nær 9 prosent.

Også Canada Goose var blant de nordamerikanske selskapene som la frem ferske tall fredag. Knallsterk etterspørsel i Kina bidro til at klesprodusentens omsetning ble langt høyere enn ventet. I tillegg tror ledelsen at årets inntjening blir godt over analytikernes snittestimat. Aksjekursen fikk luft under vingene og var opp med mer enn 16 prosent, kort tid etter at New York-børsen åpnet.

Marijuanaprodusenten Canopy Growth fikk derimot en desidert sløv kursutvikling. Ved firetiden fredag var markedsverdien ned med nesten 9 prosent, som følge av et omsetningsfall på 5 prosent fra fjorårets tredje kvartal. Selskapet varslet dessuten at det vil ta lenger enn tidligere antatt å tjene penger. Som vanlig var forklaringen «problemer i forsyningskjeden». Toppsjef David Klein tok skuffelsene med knusende ro og erklærte at «i nye bransjer med enormt potensial skjer fremskrittene sjelden i en rett linje».

Pfizer gjorde det imidlertid bra på børsen, med en oppgang på 8 prosent. Legemiddelprodusenten har utviklet en coronamedisin som angivelig reduserer antallet sykehusinnleggelser og dødsfall med 89 prosent for smittede i høyrisikogruppen.

For øvrig bidro sterke jobbtall fra USA til å sende Dow Jones- og S&P 500-indeksene enda høyere. Sysselsettingen i forrige måned økte med 531.000, mens økonomene hadde regnet med rundt 450.000. Som om ikke det var nok, ble tallene for både august og september betydelig oppjustert.