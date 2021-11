Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,64 prosent til 1.132,48 og ny all-time high for 47. gang i år fredag. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,8 milliarder kroner.

Oppgangen kom i kjølvannet av at Dow Jones steg til ny all-time high for 39. gang onsdag, mens Nasdaq steg til ny all-time high for 41. gang torsdag og S&P 500 steg til ny all-time high for 64. gang. Alle de tre indeksene gjorde også nye hopp fredag før Oslo Børs stengte.

Aker, Aker Carbon Capture, Autostore, Gjensidige, Storebrand, Pareto Bank og Icelandic Salmon steg til ny all-time high. Det samme gjorde Skue Sparebank, Sogn Sparebank, Romerike Sparebank, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebank 1 Sørøst. Circa Group falt til ny all-time low.

Equnior-aksjen endte opp 1,35 prosent til 225,95 kroner, mens Aker BP-aksjen falt 0,15 prosent til 339,60 kroner på en oljepris som var opp 1,6 prosent inneværende døgn til 82,26 dollar. Da Oslo Børs stengte torsdag var oljeprisen 81,82 dollar.

Aker rapporterte om en verdijustert egenkapital (NAV) på 70,9 milliarder kroner i tredje kvartal 2021, tilsvarende 953 kroner pr aksje, sammenlignet med 901 kroner pr aksje ved utgangen av foregående kvartal. Dette var i følge en oppdatering fra DNB Markets på linje med deres estimater.

For å styrke utviklingen i Aker ytterligere har selskapet ifølge TDN Finans besluttet å etablere aktiv kapitalforvaltning som et nytt virksomhetsområde.

«Vi forventer at over tid er ambisjonen å vokse disse initiativene og replikere suksessen til Investor AB med EQT samt skape kapitaltilgang til porteføljeselskaper i Aker gruppen», skriver meglerhuset videre i oppdateringen.

Aker-aksjen steg 2,1 prosent til 846 kroner og ny all-time high. Intradag ble aksjen notert så høyt som 847,50 kroner, som er ny all-time high intradag.

Aker Horizons-aksjen falt 2,0 prosent til 35,80 kroner etter å hentet én milliard kroner torsdag kveld til en misjonskurs på 34,50 kroner.

Aker Offshore Wind-aksjen steg først markant etter å ha lansert et havvind-samarbeid med Statkraft og Ocean Winds, men endte ned 2,1prosent til 4,79 kroner. Trioen vil by på Utsira Nord.

Og 25 år etter at han kjøpte seg opp i Aker og fusjonerte det med sitt eget RGI, starter Røkke for øvrig på et nytt kapittel.

05.11.2021 Industrikonsernet Aker er ute med nye tall og satser på kapitalforvaltning gjennom nye fond. Vi snakker med konsernsjef Øyvind Eriksen om planene, hvem andre som skal få investere i fondene og hva Røkke egentlig mener med at det kan bli en fusjon i selveste Aker.

Flere vinnere og tapere

DNB-aksjen steg 2,4 prosent til 215,60 kroner.

Adevinta-aksjen steg 4,8 prosent til 149,95 kroner, etter at de før børsåpning publiserte historisk segmentinformasjon for selskapene inkludert i Ebay-oppkjøpet.

Analytiker i Canegie, Eirik Rafdal, uttalte til TDN Direkt at det har vært relativt lite informasjon rundt Ebay-oppkjøpet fra et tallperspektiv. Han tror derfor at mer finansiell historikk på eiendelene som har kommet fra Ebay-siden er noe som blir godt mottatt av markedet.