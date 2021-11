Asiatiske børser utvikler seg blandet i mandagens handel.

I Tokyo faller Nikkei-indeksen 0,2 prosent til 29.549,31, mens den bredere Topix-indeksen trekker ned 0,2 prosent til 2.036,73.

I Kina peker pilene svakt oppover, nærmere bestemt 0,3 prosent for både large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite.

Tall fra kinesiske myndigheter viste søndag et overskudd i handelsbalansen på 84,5 milliarder dollar i oktober, opp fra 66,7 milliarder dollar måneden før. Konsensus pekte mot et overskudd på 65,6 milliarder dollar.

Målt i dollar steg eksporten 27,1 prosent på årsbasis i perioden, mot ventet 24,5 prosent, mens importen var opp 20,6 prosent. Her lå konsensus på 25,0 prosent.

Kina hadde rekordoverskudd på handelsbalansen i oktober.

I Hongkong faller Hang Seng 0,4 prosent, mens Kospi-indeksen i Sør-Korea går tilbake 0,2 prosent. «Down under» er Sydney-børsen ned 0,1 prosent.

Saudi-grep løfter oljeprisen

Oljeprisene trekker oppover i asiatisk handel.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 1,2 prosent til 83,72 dollar pr. fat, som er opp fra rundt 82,85 dollar da Oslo Børs stengte fredag. WTI-oljen er opp 1,3 prosent til 82,36 dollar pr. fat.

Oppgangen skjer etter at Saudi Aramco fredag skrudde opp sine offisielle salgspriser (OSP). Prisen for «Arab light crude» høynes fra 1,40 til 2,70 dollar over Oman/Dubai-referansen til Asia. Til Nordvest-Europa er prisen satt til 30 cent pr. fat i rabatt mot ICE Brent og til USA 1,75 dollar pr. fat mot ASCI-referansen (Argus Sour Crude Index).

Prisjusteringen fra Saudi-Arabia peker mot at etterspørselen etter olje holder seg sterk etter at OPEC+ i forrige uke holdt seg til planen om å øke produksjonen 400.000 fat pr. dag i desember, etter press fra blant andre USA om å tilføre enda mer olje til markedet.

Samtidig falt kinesisk oljeimport i oktober til sitt laveste på tre år, etter at statlige raffinerier holdt igjen kjøpene grunnet høye priser, mens uavhengige raffinerier er begrenset av kvoter.