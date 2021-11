Flyr styrter i flat børsåpning

Aker Carbon Capture markerer seg positivt med 4,6 prosent oppgang til 33,32 kroner, og Nordic Semiconductor, Aker og Aker Solutions stiger alle 1-2 prosent – sistnevnte etter ny kontrakt.

På minussiden merker vi oss Aker Horizons med et fall på 3 prosent til 34,73 kroner, mens MPC Container Ships trekker ned over 2 prosent til 19,82 kroner. Kahoot og Nel ser også rødt.

Fredriksen-effekten

Wilh Wilhelmsen Holding spretter opp nesten 5 prosent til 205 kroner etter mandagens melding om at John Fredriksen går inn i havvindselskapet Edda Wind, som Wilhelmsen i dag eier 50/50 sammen med Haugesund-rederiet Østensjø.

B-aksjen er opp nesten 4 prosent til 200 kroner.

Kryptoselskapet DLTx topper vinnerlisten med en oppgang på 9,2 prosent til 12,82 kroner, foran Shelf Drilling på pluss 7,9 prosent til 6,99 kroner. Volue trekker opp 7,6 prosent til 65,10 kroner.

Oljen trekker opp

Oljeprisene har startet uken med oppgang, etter at Saudi-Arabia har skrudd opp sine offisielle salgspriser. Dette tyder på at oljeetterspørselen holder seg godt oppe i et stadig stramt marked.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger drøye prosenten til 83,61 dollar pr. fat, mot rundt 82,80 dollar da Oslo Børs stengte fredag. WTI-oljen trekker opp 1,1 prosent til 82,18 dollar pr. dat.

Equinor stiger 2,5 prosent til 231,70 kroner, mens Aker BP legger på seg 2,2 prosent til 347 kroner. Arctic Securities har som en del av sin gjennomgang av oljesektoren nedgradert aksjen fra kjøp til hold. Samtidig er kursmålet høynet fra 285 til 360 kroner.

I den samme gjennomgangen høyner meglerhuset kursmålet i DNO fra 11 til 15 kroner. Aksjen stiger nesten 4 prosent til 12,62 kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av blandede Asia-børser tidligere mandag, og investorene i øst lot seg dermed ikke smitte av rekordjaget som fortsatte på Wall Street fredag.