Flyr faller 13,5 prosent etter at selskapet i morgentimene opplyste om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 142,8 millioner kroner i tredje kvartal, og samtidig varslet en emisjon på 250 millioner kroner.

Investorene Øystein Stray-Spetalen og Arne Fredly stilte velvillig opp som hjørnestensinvestorer i Flyr-emisjonen tidligere i år. Nå er begge trolig garantister i den andre emisjonen, sammen med Sissener.

Nå er det nesten 50 prosent opp til kursmålet Nordea-analytiker Sander Lie har kommet frem til. Lie har startet analysedekning av Everfuel , og hans første analyse konkluderer med kjøpsanbefaling og kursmål på 85 kroner – mer enn 40 prosent over dagens kurs. Aksjen faller i dag 1,1 prosent.

Nærmest på taperlisten følger Nordic Halibut som har varslet emisjon, og straffes med et kursfall på 7,5 prosent. Akobo Minerals faller 7,3 prosent.

I grønt

Ifølge en oppdatering fra Meltwater mandag, økte antall kunder innen Meltwaters premium kundesegment med 63 i oktober. Dette gir en nettovekst i årlige gjentagende inntekter på 3,4 millioner dollar siden september og en vekst på 34 prosent i oktober på årsbasis, inkludert oppkjøp.

Arctic Securities skriver at veksten i kunder var god, men at de årlige gjentagende inntektene var på den svake siden. Arctic har en kjøpsanbefaling på selskapet med et kursmål på 70 kroner pr. aksje – 80 prosent over dagens kurs. Aksjen stiger 4 prosent.

– Meltwater har falt rundt 40 prosent fra forrige topp i februar og er et av selskapene vi mener har falt ufortjent mye, sier Pareto-analytiker Fridtjof Semb Fredricsson til Finansavisen.

Han trekker frem aksjen som favoritt i SaaS-sektoren i en ny oppdatering.



Kryptoselskapet DLTx topper vinnerlisten med en oppgang på 16,5 prosent, etter selskapet i forrige uke hyret inn svensk hausseselskap for å få større aksjeinteresse i nabolandet.

Stein Alexander Aukner i DNB har startet dekning av den futuristiske jordbruksaksjen Kalera . Vertikal dyrking av salater var også populært tidlig på året, men har fått en tung vår, sommer og høst. Nå handles aksjen til bare 23,90 kroner, men Aukner mener den skal i 31 kroner, og sier kjøp. Aksjen stiger 5,5 prosent etter oppgraderingen.

Wilh Wilhelmsen Holding stiger 3,3 prosent etter mandagens melding om at John Fredriksen går inn i havvindselskapet Edda Wind, som Wilhelmsen i dag eier 50/50 sammen med Haugesund-rederiet Østensjø.

I oktober fløy 1,4 millioner passasjerer med SAS, en økning på mer enn 130 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Aksjen stiger 1,1 prosent.

Aker Carbon Capture stiger 6 prosent, og Nordic Semiconductor, Aker og Aker Solutions stiger alle 2,5-3,9 prosent – sistnevnte etter ny kontrakt.