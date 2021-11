Tesla straffes på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 16.006,84 poeng mens Dow Jones står i 36.550,02 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.711,50 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,3 prosent til 16,53.

Lørdag spurte Tesla-gründer Elon Musk hans 62,5 millioner følgere om hvorvidt han skulle selge 10 prosent av andelen sin i Tesla eller ikke. Da avstemningen ble avsluttet rundt klokken 20.00 norsk tid søndag kveld hadde 57,9 prosent stemt for at han skal selge. Kort tid etter at handelen tok til mandag faller aksjen 6,7 prosent til 1.140 dollar.

Ifølge CNBC har investeringsbanken Baird gått ut med en kjøpsanbefaling på Caterpillar, noe som bidrar til å sende aksjen opp 4,6 prosent til 215,39 dollar.

Oktober var den beste måneden for S&P 500 siden november i fjor. Forvalter Jan Petter Sissener mener frykten for høy inflasjon, avtagende vekst og stopp i forsyningskjeden ble snudd til optimisme etter at 82 prosent av selskapene som leverte tredjekvartalstall i oktober rapporterte vesentlig bedre enn ventet.

– Resultatsesongen har overrasket svært positivt, men jeg tror fjerde kvartal blir mer utfordrende, sier Sissener til Finansavisen.

«I helgen ble det kjent at Joe Biden lykkes å få sin infrastrukturpakke på 1,2 trillion USD vedtatt i Senatet, med hjelp av også en del republikanske senatorer. Administrasjonen mener denne pakken vil skape 2 millioner nye jobber, og bidra til et løft i BNP fremover, men også ytterligere underskudd på statsbudsjettet», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.