Energiproduksjons- og utviklingsselskapet Zenith Energy meldte om ny lønnsomhetsrekord på grunn av fortsatt gunstige energipriser i Italia. Aksjen sto på stedet hvil tross nyheten.

Ifølge en oppdatering fra Meltwater mandag, økte antall kunder innen Meltwaters premium kundesegment med 63 i oktober.

Arctic Securities skriver at veksten i kunder var god, men at de årlige gjentagende inntektene var på den svake siden. Arctic har en kjøpsanbefaling på selskapet med et kursmål på 70 kroner pr. aksje – 80 prosent over dagens kurs. Aksjen steg 5 prosent mandag.

– Meltwater har falt rundt 40 prosent fra forrige topp i februar og er et av selskapene vi mener har falt ufortjent mye, sier Pareto-analytiker Fridtjof Semb Fredricsson til Finansavisen.

Han trekker frem aksjen som favoritt i SaaS-sektoren i en ny oppdatering.

IDEX Biometrics sitt smartkort har blitt tatt opp til godkjenning av China UnionPay, verdens største betalingsnettverk.

Arctic Securities skriver at Idex-kort sammen med IDEMIAs biometriske kort nå er sertifisert av alle de tre store globale betalingsnettverkene – Visa, Mastercard og China UnionPay – som representerer mer enn 90 prosent av markedet.

Aksjen opp 0,7 prosent til 3,2 kroner mandag. Arctic har en kjøpsanbefaling på selskapet med kursmål på 4 kroner.

Wilh Wilhelmsen Holding steg 2,8 prosent etter mandagens melding om at John Fredriksen går inn i havvindselskapet Edda Wind, som Wilhelmsen i dag eier 50/50 sammen med Haugesund-rederiet Østensjø.

Tallknuserne i SEB, ABG Sundal Collier og Nordea har økt kursmålet på Aker etter selskapets kvartalspresentasjon. Aksjen steg 4,3 prosent.

Oljen trekker opp

Oljeprisene har startet uken med oppgang, etter at Saudi-Arabia har skrudd opp sine offisielle salgspriser. Dette tyder på at oljeetterspørselen holder seg godt oppe i et stadig stramt marked.

Brent-oljen steg 1,2 prosent til 83,31 dollar pr. fat, mot rundt 82,80 dollar da Oslo Børs stengte fredag. WTI-oljen var opp 0,6 prosent til 81,77 dollar pr. fat.

Equinor steg 2,2 prosent, mens Aker BP endte opp 3 prosent. Arctic Securities har som en del av sin gjennomgang av oljesektoren nedgradert aksjen fra kjøp til hold. Samtidig er kursmålet høynet fra 285 til 360 kroner.

I den samme gjennomgangen høyner meglerhuset kursmålet i DNO fra 11 til 15 kroner. Aksjen klatret 6,3 prosent.