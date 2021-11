Musk senker Tesla-kursen

Tesla-kursen svingte kraftig mandag, etter at Elon Musk i helgen spurte sine Twitter-følgere om han burde selge 10 prosent av sin aksjebeholdning. På det meste var elbilaksjen ned med 7,3 prosent, men ved halv fem-tiden var tapet redusert til bare rundt 2 prosent.

En annen amerikansk aksje, Regeneron Pharmaceuticals, fikk et kursløft på nesten 1 prosent, etter å ha lagt frem oppmuntrende resultater fra en legemiddelsundersøkelse. Selskapets antistoffbehandling kan angivelig redusere risikoen for coronasmitte med nesten 82 prosent.

Resultatsesongen har hittil bydd på hovedsakelig positive overraskelser, og dagens syklisk justerte P/E i USA er bare 10 prosent under rekorden rett før dotcom-boblen sprakk. I Kina, verdens nest største økonomi, er det imidlertid flere tegn på svakhet. Hang Seng-indeksen er hittil i år ned med 9 prosent, mens Shanghai-indeksen er opp med mindre enn 1 prosent. Evergrandes prekære gjeldsproblemer er nærmest glemt av investorer i Vesten, men de er langt ifra over. Tvert imot. Den kinesiske eiendomsgigantens aksjekurs var mandag helt nede i 2,21 Hong Kong-dollar – 6 cent under historiens foreløpig laveste sluttkurs fra 21. september.

Dessuten har en rekke andre store aktører i Kinas eiendomsmarked problemer. Kaisa, som i begynnelsen av året hadde en børspris på 27,5 milliarder kroner, har hittil i år opplevd et kursfall på 72 prosent. Kursen nådde en ny bunn forrige torsdag, da det ble kjent at selskapet ønsker å selge 18 eiendomsprosjekter i Shenzhen – utvilsomt til brannsalgspriser. Handelen i Kaisa-aksjer på Hong Kong-børsen ble stanset samme dag.

Ledelsen har dessuten varslet om «et større press på likviditeten enn noen gang før» og dessuten misligholdt en garanti knyttet til forbrukslånsprodukter med høy rente. Selskapets samlede obligasjonsgjeld tilsvarer rundt 94 milliarder kroner. I den kinesiske entreprenørsektoren har bare to andre låntagere mer dollarbasert gjeld. Kaisa skal allerede ha problemet med å betjene sine innenriks lån.