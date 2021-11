Oslo Børs åpnet ned tirsdag morgen, men har nå snudd svakt opp.

Etter ca. to timers handel står hovedindeksen i 1.237,85, opp 0,04 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,27 prosent til 83,44 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,26 prosent til 81,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 83,31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor svekkes 0,32 prosent til 230,25 kroner, mens Aker BP stiger 0,63 prosent til 352,00 kroner. Sistnevnte kunne i morges melde om et nytt lite oljefunn i Nordsjøen.

Rett ned

Oppdrettskjempen Bakkafrost faller 13,05 prosent til 663,80 kroner.

Selskapet la i morges frem sine tall for tredje kvartal, som var langt svakere enn det analytikerne på forhånd hadde spådd.

Heller ikke Norway Royal Salmon nådde opp til forventningene for kvartalet. Aksjen er nå ned 3,43 prosent til 174,40 kroner.

For Flyr fortsetter nedturen. Aksjen krakket mandag, og endte til slutt ned 20,7 prosent. I dag svekkes den ytterligere 13,77 prosent til 2,63 kroner.

Flyselskapet meldte i går morges om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 142,8 millioner kroner i tredje kvartal, og varslet samtidig en emisjon på 250 millioner kroner.

Fyker opp

For Solon Eiendom er stemningen derimot en helt annen. Det ble i morges kjent at svenske SBB kjøper drøyt 63 prosent av aksjene i selskapet for 2,25 milliarder kroner.

Nyheten sender Solon-aksjen opp hele 17,47 prosent til 43,70 kroner.

Ellers styrkes NRC Group 8,72 prosent til 20,20 kroner. Entreprenørselskapet økte i tredje kvartal lønnsomheten betraktelig på lavere omsetning.

Ocean Sun fortsetter å bygge opp selskapet, og tallene for tredje kvartal viser at solselskapet nå er godt kapitalisert for videre vekst. Aksjen styrkes 3,93 prosent til 15,88 kroner.

Wallenius Wilhelmsen, som skal presentere kvartalstall tirsdag ettermiddag, klatrer 10,29 prosent til 45,00 kroner.