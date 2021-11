Straffes knallhardt etter tirsdagens tall

- - - - - - - -

Tirsdag peker pilen marginalt opp Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.238,62 poeng, opp 0,1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,1 milliarder kroner. Et fat Nordsjøolje omsettes for 83,86 dollar, opp 0,2 prosent. Equinor stiger 0,2 prosent til 231,35 kroner mens Aker BP klatrer 0,7 prosent til 352,30 kroner.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har inngått en avtale om å kjøpe 51,1 millioner aksjer i Solon Eiendom , tilsvarende 62,65 prosent av aksjene. Transaksjonen beløper seg til 2,25 milliarder kroner. Etter dette aksjekjøpet har SBB en eierandel på 83,36 prosent i det norske eiendomsselskapet. Aksjen stiger 17,2 prosent til 43,60 kroner.

Bakkafrost hadde i tredje kvartal et operasjonelt driftsresultat på 70,5 millioner danske kroner, ned fra 102,7 millioner i samme periode i fjor. Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 296 millioner danske kroner. Inntektene endte på 1,27 milliarder danske kroner, mot ventet 1,3 milliarder. Aksjen faller 12,8 prosent til 665,60 kroner.

I tredje kvartal fikk oppdrettsselskapet NRS et operasjonelt driftsresultat på 89 millioner kroner, mot 35 millioner året før. Det var ventet et driftsresultat på 95 millioner kroner. Aksjen faller 1,6 prosent til 177,80 kroner.

Mandag meldte Flyr om et EBITDA-resultat på minus 142,8 millioner kroner i tredje kvartal, og varslet samtidig en emisjon på 250 millioner kroner, noe som resulterte i et kursfall på mer enn 20 prosent. Tirsdag faller aksjen ytterligere 10,5 prosent til 2,73 kroner.

Entreprenørselskapet NRC Group fikk et EBITDA-resultat på 100 millioner kroner i tredje kvartal, mot 83 millioner i samme periode i 2020. Kontantstrømmen fra driften kom inn på 238 millioner kroner, 109 millioner høyere enn i fjorårets tredje kvartal. Aksjen stiger 8,2 prosent til 20,10 kroner.

I tredje kvartal økte Ocean Sun omsetningen med 59 prosent, til 1,16 millioner kroner, mens underskuddet vokste med 74 prosent, til minus 5,27 millioner kroner. Kontantbeholdningen var på 83 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Aksjen stiger 3,1 prosent til 15,76 kroner.

ABG Sundal Collier oppgraderer Wallenius Wilhelmsen fra hold til kjøp, og oppjusterer kursmålet fra 25 til 64 kroner. Aksjen stiger 8,4 prosent til 44,24 kroner.