Positive nyheter løfter flere aksjer på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 16.019,46 poeng mens Dow Jones står i 36.395,31 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 4.708,23 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,6 prosent til 17,32.

Mandag falt Tesla-aksjen nesten 5 prosent på nyheten om at Elon Musk vurderer å selge 10 prosent av aksjene han eier i elbilprodusenten. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen 0,6 prosent.

Industrigiganten General Electric planlegger å splitte selskapet i tre børsnoterte enheter. Aksjen stiger hele 5,9 prosent. BioNTech klatrer 3,0 prosent etter å ha lagt frem sine kvartalstall.

«Å reagere eller ikke reagere, det er spørsmålet sentralbanker som opplever et byks i inflasjonen stiller seg for tiden. Flaskehalsene som har oppstått i internasjonale varehandel og arbeidsmarkeder presser opp bedriftenes kostnader, som i neste omgang kan veltes over på forbrukerne og gi grobunn for økt lønnsvekst», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Meglerhuset mener den amerikanske økonomien vil få støtte av finanspolitikken i tiden som kommer. Infrastrukturpakken, på 1.000 milliarder dollar, ble etter mye stridigheter en realitet fredag kveld.