(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Etter drøyt to timers handel står hovedindeksen i 1.227,16, opp 0,01 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 3 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,06 prosent til 85,17 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,32 prosent til 84,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 83,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor er opp 0,58 prosent til 226,60 kroner, mens Aker BP faller 0,26 prosent til 344,10 kroner.

I rødt

Flere av aksjene som har lagt frem kvartalstall onsdag faller tungt.

Shelf Drilling leverte et tilnærmet identisk tredje kvartal som i fjor, og aksjen faller 9,22 prosent til 6,40 kroner.

Omsetningen til Rana Gruber gikk noe ned på grunn av lavere jernmalmpriser i tredje kvartal, men det hindrer selskapet ikke fra å betale utbytte. Aksjen faller 6,43 prosent til 45,00 kroner.

Også Saga Pure faller, og aksjen er nå ned 6,20 prosent til 2,95 kroner. Investeringsselskapet økte i tredje kvartal eksponeringen mot Bergen Carbon Solutions, noe som bidro sterkt til egenkapitalavkastningen.

Crayon meldte tirsdag kveld at de nå har hentet 700 millioner kroner i en rettet emisjon. Nyheten sender aksjen ned 4,12 prosent til 193,30 kroner, som dagens mest omsatte.

Opptur

Wallenius Wilhelmsen steg markant onsdag morgen, men har nå falt litt tilbake. Selskapet la tirsdag kveld frem sine tall for tredje kvartal, som viste solid resultatvekst.

Aksjen stiger nå 3,02 prosent til 45,04 kroner. Hittil denne måneden er den styrket nesten 45 prosent.

Proximar Seafood klatrer 3,28 prosent til 8,00 kroner, og har for det meste vært omsatt for 9,00 kroner onsdag. Selskapet kunne i morges melde at de har sikret en lånefasilitet på 2,5 milliarder yen, tilsvarende ca. 190 millioner kroner.

Laksekjempen Mowi la onsdag morgen frem sine tredjekvartalstall, og meldte om lavere volumguiding enn ventet og ekstraordinært utbytte. Aksjen stiger 1,39 prosent til 241,00 kroner.