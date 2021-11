Nortel stiger ved lunsjtider 2,1 prosent til 24,00 kroner aksjen etter at selskapet meldte om en telecom-kontrakt med Mimax, som er Norges største kjerneboringsselskap.

Lifecare ligger opp 2,8 prosent til 2,25 kroner etter at selskapet la frem sitt resultat for tredje kvartal. Selskapetfikk et driftsresultat på minus 9,7 millioner kroner, mot -3,3 millioner samme periode året før.

Wallenius Wilhelmsen la tirsdag kveld frem sine tall for tredje kvartal, som viste solid resultatvekst. Aksjen ligger opp 4,3 prosent ved lunsjtider til 45,48 kroner aksjen.

Proximar Seafood ligger opp 4,5 prosent til 8,10 kroner pr. aksje. Selskapet kunne i morges melde at de har sikret en lånefasilitet på 2,5 milliarder yen, tilsvarende ca. 190 millioner kroner.

Laksekjempen Mowi la onsdag morgen frem sine tredjekvartalstall, og meldte om lavere volumguiding enn ventet og ekstraordinært utbytte. Ved lunsj omsettes aksjen for 240,70 kroner, en oppgang på 1,3 prosent.

Shelf Drilling leverte et tilnærmet identisk tredje kvartal som i fjor, og aksjen faller 11,9 prosent til 6,21 kroner.

Omsetningen til Rana Gruber gikk noe ned på grunn av lavere jernmalmpriser i tredje kvartal, men det hindrer selskapet ikke fra å betale utbytte. Ved lunsj ligger aksjen ned 7,7 prosent til 44,40 kroner.

Saga Pure ligger ned 5,1 prosent til 2,98 kroner. Investeringsselskapet økte i tredje kvartal eksponeringen mot Bergen Carbon Solutions, noe som bidro sterkt til egenkapitalavkastningen.

Crayon meldte tirsdag kveld at de nå har hentet 700 millioner kroner i en rettet emisjon. Onsdag ettermiddag ligger aksjen ned 4,6 prosent til 192,30 kroner.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (brent spot) omsettes onsdag for 84,52 dollar, en nedgang på 0,8 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 83,52 dollar fatet, en nedgang på 1,1 prosent.

Equinor er opp 0,4 prosent til 226,30 kroner, mens Aker BP faller 0,4 prosent til 343,50 kroner.