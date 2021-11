Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent og står i 15.737,05 poeng mens Dow Jones står i 36.280,40 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,4 prosent til 4.666,76 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,6 prosent til 18,56.

Rivian

Onsdag debuterer elbilprodusenten Rivian på New York-børsen. I forkant ble det spekulert i en verdsettelse på mellom 53-65 milliarder dollar, mens det ble tegnet aksjer for godt over prisen i den øvre delen av intervallet. Selskapet endte med å selge 153 millioner aksjer til 78 dollar pr. aksje. Rivian hentet dermed 11,93 milliarder dollar i forkant av noteringen, hvilket er den høyeste summen siden Facebook hentet 16 milliarder dollar i 2012.

Onsdagens handel i Rivian har fremdeles ikke startet.

Tesla

Mandag falt Tesla-aksjen nesten 5 prosent mens den gikk ned 12 prosent tirsdag. Kort tid etter at onsdagens handel tok til omsettes aksjen for 1.005 dollar, ned ytterligere 1,8 prosent.

«Tesla har vært i fokus de siste dagene i påvente av et varslet nedsalg fra hovedaksjonær Elon Musk. Når det er sagt, brorparten av nedsalget vil gå til staten i form av gevinstbeskatning. Med andre ord er det ingenting som tyder på at Musk har mistet troen på selskapet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

Kjerneinflasjonen, KPI utenom mat og energivarer, økte med 0,6 prosent i oktober mens den var opp 4,6 prosent på årsbasis. Totalinflasjonen var opp 0,9 prosent på månedsbasis mens oppgangen var 6,2 prosent på årsbasis. Det var ventet at total- og kjerneinflasjon ville stige henholdsvis 5,9 og 4,3 prosent. Onsdagens inflasjonstall er det høyeste på 31 år.

«For verdens finansmarkeder er det liten tvil om at de amerikanske inflasjonstallene for oktober måned er dagens høydepunkt», skriver DNB Markets i en rapport.

267.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 6. november, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet 265.000, ifølge Trading Economics. De såkalte jobless claims-tallene kommer på en onsdag denne uken, mot torsdager normalt.