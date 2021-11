Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en oppgang på 0,4 prosent til 1.232,3 poeng.

Dagens bevegelser

Shelf Drilling leverte et tilnærmet identisk tredje kvartal som i fjor. Aksjen endte ned 7,8 prosent, og ble en av dagens børstapere.



NRC Group ble dagens børsvinner med en oppgang på 13,0 prosent til 24,30 kroner etter å ha lagt frem tall for tredje kvartal. DNB Markets oppjusterte sin anbefaling på aksjen fra hold til kjøp, og oppjusterte kursmålet fra 17 til 40 kroner aksjen.

Omsetningen til Rana Gruber gikk noe ned på grunn av lavere jernmalmpriser i tredje kvartal, men det hindrer selskapet ikke fra å betale utbytte. Aksjen endte ned 8,3 prosent.

Crayon meldte tirsdag kveld at de nå har hentet 700 millioner kroner i en rettet emisjon. Aksjen endte ned 4,2 prosent onsdag.



Wallenius Wilhelmsen la tirsdag kveld frem sine tall for tredje kvartal, som viste solid resultatvekst . Aksjen har omtrent seksdoblet seg i verdi siden den bunnet ut i mars i fjor, og analytikere tror på videre oppgang. Ved stengetid på børsen lå aksjen opp 4,0 prosent.

Den danske vindturbinprodusenten Vestas Wind Systems har tildelt Bonheur-datter Global Wind Services en kontrakt. Bonheur endte dagen ned 0,9 prosent.

Lifecare falt 3,7 prosent etter at selskapet la frem sitt resultat for tredje kvartal. Selskapet fikk et driftsresultat på minus 9,7 millioner kroner, mot -3,3 millioner samme periode året før.

Proximar Seafood endte opp 4,3 prosent onsdag. Selskapet kunne i morges melde at de har sikret en lånefasilitet på 2,5 milliarder yen, tilsvarende ca. 190 millioner kroner.

Laksekjempen Mowi la onsdag morgen frem sine tredjekvartalstall, og meldte om lavere volumguiding enn ventet og ekstraordinært utbytte. Aksjen endte opp 0,7 prosent.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (brent spot) omsettes ved stengetid på Oslo Børs for 84,52 dollar, en nedgang på 0,8 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 83,52 dollar fatet, en nedgang på 1,1 prosent.

Equinor endte relativt flatt opp 0,02 prosent, mens Aker BP steg 0,1 prosent.