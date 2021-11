Inflasjonssjokk preger børsene

USAs årlige inflasjon ble i oktober 6,2 prosent, 0,8 prosentpoeng mer enn i september og høyere enn noen gang siden juni 1982. Økonomene hadde ventet et tall rundt 5,9 prosent. Selv kjerneinflasjonen økte til en 20-årig topp.

Ved firetiden onsdag var de store amerikanske børsindeksene knapt ned. Høy inflasjon påvirker imidlertid ulike selskaper og bransjer forskjellig. Utsikter til vedvarende sterk konsumprisvekst skapte forventninger om høyere renter og redusert kjøpekraft blant forbrukerne, noe som bidro til å senke aksjekursene for blant andre Nike, Apple og Microsoft.

I Europa var den britiske butikkjeden Marks & Spencer derimot en børsvinner, med et kursløft på 16 prosent. Resultatet før skatt ble i det seneste halvåret 187 millioner pund, mot et tap på 88 millioner pund i samme periode i fjor. Ledelsen erklærte dessuten at bunnlinjen for hele året trolig blir på en halv milliard pund, delvis som følge av skyhøy etterspørsel etter jeans, treningstøy og arbeidsklær. Også salget av matvarer går så det griner, og her gir økt inflasjon utvilsomt drahjelp.

ABN Amro fikk en opptur på 2 prosent. Den nederlandske banken gjorde det langt bedre enn ventet i tredje kvartal, delvis som følge av en reversering av tidligere tapsavsetninger. Konsernet vurderer dessuten å kjøpe tilbake egne aksjer.

Siemens Energys aksjonærer fikk enda bedre nyheter. Det München-baserte selskapet fikk et kursøkning på nesten 4 prosent, etter å ha lagt frem overraskende gode regnskapstall. Ledelsen lovte å snu det krympende underskuddet til et overskudd og skal dessuten betale utbytte til aksjonærene.

Det gikk langt verre med Adidas, som advarte om at problemer i forsyningskjeden og svak kinesisk etterspørsel vil medføre at årets topp- og bunnlinje blir svakere enn tidligere antatt. I tillegg skuffet både omsetningen og driftsresultatet i tredje kvartal. Sistnevnte krympet med 8,5 prosent fra samme periode i fjor. Adidas-kursen stupte 4 prosent.