Det går mot nedgang på Oslo Børs torsdag ettermiddag. I 14.30-tiden er hovedindeksen ned 0,36 prosent til 1.227,83 poeng. Den har imidlertid hentet seg kraftig opp etter dagens bunnotering på 1.218,62.

Allerede har omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis passert 9,8 milliarder kroner, mye takket være det kolossale aksjesalget i Aker BP.

Aker BP står naturligvis for den største andelen av totalomsetningen – så langt er aksjen omsatt for over 6,5 milliarder kroner. Aksjen faller dessuten tosifret etter storsalget til Kjell Inge Røkkes Aker og BP.

Foruten storsalget trekker også oljeprisene ned for Røkke-aksjen. Brent-oljen handles til 81,94 dollar fatet, ned 0,9 prosent. WTI-oljen er ned 1,2 prosent til 80,34 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 84,52 dollar fatet.

Equinor faller rundt prosenten, mens DNO og OKEA er ned rundt 3–4 prosent.

Questerre Energy er dessuten ned tosifret torsdag etter fremleggelsen av kvartalsrapport.

Hydro -aksjen peker opp rundt 4 prosent. Den er inkludert i aksjesjef Leif Eriksrøds portefølje med favoritter, sammen med blant andre SalMar, som handles ned torsdag.



Mowi faller på sin side mer enn 2 prosent etter onsdagens kvartalstall, mens Lerøy Seafood ramler rundt 5 prosent etter svakere kvartalstall enn ventet torsdag. Lerøy-storeier Austevoll Seafood faller også, tross kraftig fremgang i tredje kvartal.

Det er i det hele tatt flere selskaper som faller etter kvartalstall torsdag:

En håndfull aksjer utmerker seg også positivt etter kvartalstall:

Foruten Wilsons kraftige oppgang er det god fart i tørrlastkjempene Golden Ocean og 2020 Bulkers , mye hjulpet av en superbull ABG-analytiker. Rederiene Belships og Jinhui er også med på oppgangen.



Wallenius Wilhelmsen opererer innen bilfrakt, men stiger også godt. Bilskipsrederiet fortsetter dermed oppturen etter kurshoppet onsdag.

Containerskipsrederiet MPC Container Ships er på sin side opp rundt 3 prosent.