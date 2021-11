Språkaksje skyter opp tosifret etter sterk guiding

De amerikanske børsene åpner opp torsdag, etter blandet utvikling i Europa. Oslo Børs har vært i rødt store deler av dagen, men snuser på grønt etter markant oppsving i 15-tiden.

S&P 500 stiger 0,32 prosent

stiger 0,32 prosent Nasdaq er opp 0,77 prosent

er opp 0,77 prosent Dow Jones åpner uendret

Utviklingen over dammen skjer etter to dager med nedgang, og at inflasjonstallene onsdag var høyere enn forventet.

Den amerikanske konsumprisindeksen en økte 6,2 prosent på årsbasis – største økning siden november 1990. Tar man bort mat- og energipriser, som ofte er volatile, steg indeksen fremdeles med 4,6 prosent – største økning siden august 1991.



Inflasjonsfrykt, både fra USA og andre store økonomier, har denne uken vært en stor bekymring for investorene. Reuters skriver at det er få andre markedsdrivende katalysatorer nå som rapporteringssesongen for selskapene er i ferd med å avsluttes.

Bevegelser

Språklæringsplattformen Duolingo skyter opp 16,2 prosent til 172 dollar ut fra startblokkene. Selskapet rapporterte etter stengetid på børsene i USA onsdag et tap på 29 millioner dollar, eller minus 0,98 dollar pr. aksje, av en omsetning på 64 millioner dollar.

Det var ventet et tap på 1,02 dollar og omsetning på 61 millioner dollar, ifølge Factset-konsensus. Videre guider selskapet en omsetning på 79-82 millioner dollar i fjerde kvartal.

Evercore har torsdag oppgradert Duolingo til outperform med kursmål på 195 dollar pr. aksje.

Underholdningsgigant Disney faller 6,2 prosent etter at det rapporterte om den laveste økningen i Disney+-abonnenter siden tjeneste ble lansert.

Den amerikanske elbilprodusenten Rivian hadde første handelsdag på Nasdaq onsdag, og steg 29 prosent i debuten. I dag stiger aksjen ytterligere 10 prosent fra start til 110,73 dollar pr. aksje.

Tesla stiger 3 prosent, og henter med det inn noe av fallet på over 12 prosent tidligere i uken. Andre store teknologiselskaper, som Alphabet, Microsoft og Apple og Meta Platforms stiger også.

Renten på den tiårige statsgjelden er nå 1,55 prosent, mot 1,56 prosent da USA-børsene stengte onsdag.