Hovedindeksen ved Oslo Børs endte opp 0,21 prosent til 1.234,83 poeng torsdag, etter å ha vært i minus omtrent hele dagen. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på hele 12,5 milliarder kroner.

Aker og BPs storsalg i Aker BP sto for det meste av omsetningen. Totalt solgte de aksjer for 5,6 milliarder kroner, til en kurs på 310 kroner. Onsdag endte Aker BP-aksjen på 345,40 kroner, så et tosifret kursfall torsdag kom ikke som noen overraskelse. Til slutt endte Aker BP ned 10,7 prosent til 308,60 kroner. Aksjen er imidlertid fortsatt opp mer enn 40 prosent i 2021. Aker falt på sin side 1,3 prosent til 890,00 kroner.

Equinor endte ned 0,4 prosent til 222,90 kroner. Oljeprisene var lenge på vei ned, men snudde opp mot slutten av dagen. Brent-oljen var ved børsslutt opp 0,1 prosent til 82,80 dollar pr. fat, mens WTI-oljen steg 0,3 prosent til 80,81 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 84,52 dollar.

John Fredriksens Golden Ocean Group steg solide 6,7 prosent til 78,90 kroner, og Tor Olav Trøims 2020 Bulkers steg 7,0 prosent til 114,50 kroner. Tørrlastrederiene føk til værs etter en superbull analyse fra ABG-analytiker Petter Haugen.

Wilson steg dessuten hele 14,5 prosent til 52,00 kroner. Rederiet kunngjorde tilleggsutbytte etter et sterkt kvartal torsdag.

Der tørrlastsektoren trakk opp, var det flere tungvektere i sjømatsektoren som trakk ned.

Lerøy Seafood falt 5,7 prosent til 69,26 kroner ettersom tredje kvartal ble svakere enn ventet. Mowi falt 2,6 prosent til 233,20 kroner etter onsdagens tall. SalMar ble handlet ned med mindre enn prosenten, mens Lerøy-storeier Austevoll Seafood snudde opp til 1,9 prosents oppgang, til 111,90 kroner, ettersom deres kvartalstall viste kraftig fremgang.

Ice Fish Farm falt 7,5 prosent til 40,60 kroner, tynget av betydelig svakere drift i tredje kvartal. Frøy falt 3,9 prosent til 49,50 kroner etter inntektsnedgang og resultatbyks.

SATS endte opp 8,4 prosent til 23,90 kroner etter å ha meldt om kraftig medlemsvekst . I tillegg har SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige gitt treningsaksjen en kjøpsanbefaling.

Hydro steg hele 5,8 prosent til 64,64 kroner på høy omsetning.

