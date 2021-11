Resultater oppveier inflasjonsfrykt

USA-børsene falt betydelig onsdag, da det ble kjent at landets inflasjon steg til skyhøye 6,2 prosent. Torsdag var det imidlertid lite dramatikk i vår del av verden. Den gjeldende resultatsesongen ser ut til å inspirere investorene mer enn konsumprisene på den andre siden av Atlanterhavet.

Merck var blant de europeiske selskapene som torsdag la frem rykende ferske tall for tredje kvartal. Paradoksalt sank inntjeningen noe, til tross for at omsetningen steg. Den tyske legemiddelprodusenten opprettholdt imidlertid sin prognose for hele året, og aksjekursen var tilnærmet uendret.

Mens Mercks aksjonærer gjespet, var det tilløp til panikk blant Burberrys investorer. Den britiske luksusprodusenten fikk et kursfall på opptil 10 prosent, etter å ha presentert sitt regnskap. Omsetningen sto på stedet hvil i andre halvår, angivelig som følge av dårlig vær og reiserestriksjoner i Kina. Bunnlinjen var bedre enn ventet, men dette hadde tilsynelatende mindre å si for kursutviklingen. Burberry-aksjen hentet seg noe inn ut over dagen og endte børsdagen rundt 6 prosent lavere.

Siemens-kursen la derimot på seg 3 prosent. Salget steg i tredje kvartal til 17,4 milliarder euro, mens analytikerne hadde sett for seg 16,8 milliarder euro. Den tyske giganten snakket om «vekstmuligheter i nøkkelmarkeder», men advarte at det var risiko knyttet til forsyningskjeden for elektronikkomponenter og råvarer. Neste år burde disse problemene i hovedsak være løst, ifølge teknologi- og ingeniørkonsernets ledelse.

I USA snublet Disney som Langbein etter et særlig fuktig norsk julebord. Aksjekursen stupte mer enn 8 prosent, etter at ledelsen fortalte at både topp- og bunnlinjen ble verre enn analytikernes konsensusestimat. Også antallet Disney+-abonnementer skuffet.

Det er for øvrig verdt å få med seg at kriserammede Evergrande fikk en kursoppgang på 7 prosent i Kina. Oppturen kom etter at nyhetsbyrået Cailianshe opplyste at flere lokale obligasjonseiere er blitt betalt.