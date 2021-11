Wall Street åpner med oppgang fredag. Etter rundt ti minutters handel var de tre nøkkelindeksene Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq opp rundt 0,1–0,3 prosent.

Etter en times handel ser det slik ut:

Dow Jones: Opp 0,1 prosent til 35,948 poeng.

S&P 500: Opp 0,1 prosent til 4.655 poeng.

Nasdaq: Opp 0,2 prosent til 15.738 poeng.

Fryktindeksen VIX er ned 3,7 prosent til 17,00 poeng.

I førhandelen var det også tydelige tegn til oppgang fra start. Et drøyt kvarter før åpning var indeksene opp henholdsvis 0,4, 0,3 og 0,3 prosent.

Helsegiganten Johnson & Johnsons har planer om splitting til to nye selskaper, en kunngjøring som utløste 3 prosents oppgang i førhandelen, ifølge CNBC. Etter åpning er aksjen opp 1,3 prosent.

Elbilprodusenten Rivian steg på sin side 4 prosent i førhandelen, etter kursoppgang på hele 57 prosent de foregående to handelsdagene. Selskapet, med blant andre Amazon og Ford som støttespillere, ble børsnotert på onsdag denne uken. Etter åpning er aksjen opp 4 prosent.

Etter børsdebuten suste elbilselskapet Rivian opp som USAs nest mest verdifulle bilprodusent etter Tesla.

Tesla-sjef Elon Musk har også fått med seg at han har fått en ny konkurrent på elbilmarkedet, og han var ute på Twitter torsdag og mente at den virkelige testen for det ferske selskapet er høy produksjon og break-even kontantstrøm.

I sitt eget selskap har Musk måkt ut aksjer for 5 milliarder dollar tidligere denne uken. Nå skal han ha solgt mer enn 600.000 aksjer til, for rundt 670 millioner dollar, opplyser TDN Direkt og viser til internasjonale medier. I førhandelen var Tesla-aksjen ned litt mer enn prosenten. Etter åpning er kursfallet på rundt 2 prosent.

