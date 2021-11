Aksjen steg 6,5 prosent.

Plastgjenvinningsselskapet Quantafuel har gått gjennom en trøblete tid på børs, og da ting begynte å surne forlot de euforiske analytikerne aksjen. Nå våkner de til live, men denne gangen er de langt mer edruelige. Aksjen steg likevel 4,1 prosent.

Treningskjeden SATS la frem en knallsterk tredjekvartalsrapport og nå oppjusterer meglerhusene kursmålene. Morgan Stanley har et bull-scenario nesten 50 prosent over dagens kurs.

– Toget går nå, kjøp en billett, sier ABG Sundal Collier-analytiker Petter Nystrøm i sin analyse.



Aksjen steg torsdag 8,4 prosent og fortsattte opp 2,7 prosent fredag til 24,55 kroner.

Pyrum Innovations ble notert på Euronext Growth i slutten av september og aksjen skjøt opp fredag. Det har ikke kommet meldinger fra selskapet de siste dagene, men tyske Der Aktionär har satt Pyrum-aksjen på sin «Hot Stock»-liste og satt fyr på aksjen.

Fredag steg resirkuleringsaksjen 29.3 prosent til 970 kroner etter nyhetsinnslag i Tyskland.

Zaptec klatret fredag 2 prosent, men var på det meste omsatt for 69,50 kroner opp 13,4 prosent. Selskapet meldte fredag morgen at det i tredje kvartal økte inntektene med solide 168 prosent . ABG-analytiker Petter Nystrøm ser nå solid oppside for aksjen.

Nedtur

Belships fortsetter å pumpe ut knallsterke kvartalsresultater. I tredje kvartal betaler tørrlastrederiet ut rekordhøye 139 millioner kroner i utbytte. Aksjen falt likevel 5,8 prosent tross sterke kvartalstall i et brennhett tørrlastmarked.

Jordbruksselskapet Kalera la i går frem kvartalsrapport og Kalera-sjef Daniel Malechuk omtalte omsetningsveksten som «sterk», noe markedet ikke var enig i. Kalera-rådgiver Arctic sablet fredag morgen ned anbefalingen fra kjøp til hold og halverte kursmålet fra 50 kroner til 25 kroner.

Volue faller etter at selskapet i morges presenterte tredje kvartal. Selskapet leverte både topp- og bunnlinjevekst og fastholder 2025-ambisjonen.

– Et av våre beste kvartalsresultater noensinne, sier adm. direktør Ørjan Svanevik, men aksjonærene er uenige og sendte aksjen ned 1,4 prosent.