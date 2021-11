Oatly straffes knallhardt på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 15.895,34 poeng mens Dow Jones står i 36.222,39 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.692,28 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,58 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,5 prosent til 16,69.

Tesla faller 1,3 prosent til 1.020,55 dollar. Ifølge CNBC solgte Elon Musk aksjer for nesten 7 milliarder dollar i løpet av forrige uke. Verre går det det med Oatly Group som stuper 20,8 prosent til 9,36 dollar etter at selskapet presenterte sine kvartalstall.

Tall fra New York Federal Reserve viser at Empire Manufacturing-indeksen endte på 30,9 i november. Ifølge Marketwatch var det ventet en indeks på 22.

Handelsbankens tallknusere ser frem til tirsdagens tall som viser utviklingen i detaljomsetning og industriproduksjon. Oktober-tallene vil gi viktig informasjon om hvordan fjerde kvartal har kommet ut av startblokken.

Mange investorer ble skremt av onsdagens tall

«Mange investorer lot seg skremme av onsdagens makrotall, som viste at inflasjonen i USA tilsynelatende har løpt løpsk siste 12 månedene», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet mandag.

Totalinflasjonen var opp 0,9 prosent på månedsbasis mens oppgangen var 6,2 prosent på årsbasis. Det var ventet at inflasjonen ville stige 5,9 prosent på årsbasis. Onsdagens inflasjonstall var det høyeste på 31 år.

«Hvorvidt inflasjonspresset vil dempes fra disse nivåene eller ikke er det store spørsmålet mange stiller seg. Om så ikke skulle skje vil sentralbanken kanskje måtte tvinges til å heve styringsrenten tidligere enn ventet», skriver Berntsen.