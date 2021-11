Børsene i Tokyo og Hongkong styrkes

I Japan stiger Nikkei 0,08 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,19 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,13 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,12 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot faller 0,23 prosent.

I India er Sensex ned 0,23 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller tilbake 0,67 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,09 prosent.

Møte

Natt til tirsdag var det digitale møtet mellom USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping er i gang.

Ifølge NTB uttalte Biden at hans håp er å få etablert felles retningslinjer for å unngå misforståelser og feilberegninger.

– Kina og USA må øke kommunikasjonen og samarbeidet, sa Xi på starten av møtet. Den kinesiske presidenten la til at han var glad for å «se min gamle venn» Biden, og at han er klar til å samarbeide med USAs president.

Det hvite hus har ifølge NTB i forkant senket forventningene ved å si at ingen store kunngjøringer er ventet å komme ut av toppmøtet, og det vil heller ikke bli gitt en felles uttalelse.