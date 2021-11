Tirsdag ettermiddag ligger Oslo Børs opp 0,6 prosent til 1.240,80 poeng.

Dagens bevegelser

Pyrum Innovations ble notert på Euronext Growth i slutten av september, og før helgen skjøt aksjen opp. Aksjen er tirsdag opp 13,71 prosent til 1.120,00 kroner. Det har ikke kommet meldinger fra selskapet de siste dagene, men flere tyske medier har omtalt aksjen varmt, for eksempel ved at Der Aktionär har satt Pyrum-aksjen på sin «Hot Stock»-liste.

Tirsdag morgen ble det kjent at DNB ikke får kjøpe Sbanken. Nyheten sendte Sbanken-aksjen rett ned ved børsåpning, og ved lunsj ligger den ned 4,3 prosent til 93,80 kroner.

Energiselskapet Scatec stiger 6,6 prosent til 173,40 kroner etter at Fearnley Securities oppgraderte aksjeanbefalingen fra salg til kjøp med et kursmål på 195 kroner pr. aksje, fra tidligere 170 kroner.

Endúr la i morgentimene frem tall for tredje kvartal , som ble noe sterkere enn selskapet varslet tidligere i måneden. Selskapet meldte samtidig at det har hentet 170 millioner kroner gjennom en emisjon, som fører til at aksjen er en av dagens børstapere med en nedgang på 14,2 prosent til 0,74 kroner aksjen.

Arendals Fossekompani faller tirsdag 11,4 prosent til 443,00 kroner. Finansavisen skrev mandag i en kommentar at aksjekursen nå har løpt fullstendig løpsk.

BW LPG la i morges frem tredjekvartalstall som var svakere enn ventet. Det sender aksjen ned 7,33 prosent til 45,54 kroner.

Kjell Inge Røkke-dominerte Philly Shipyard stiger 7,1 prosent til 60,00 kroner etter at selskapet i natt meldte at de skal bygge skip for installasjon av havvindturbiner i USA.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje for 82,52 dollar, en oppgang på 0,5 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 81,22 dollar, opp 0,4 prosent.

Equinor er opp 5,4 prosent til 237,55 kroner, mens Aker BP klatrer 2,6 prosent til 308,90 kroner.