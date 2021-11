Rolig start på New York-børsen

Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones gått opp 0,3 prosent mens S&P 500 og Nasdaq har lagt på seg 0,2 prosent.

Detaljhandelen i USA økte med 1,7 prosent på månedsbasis i oktober. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 1,4 prosent. Veksten tiltok dermed fra september, da oppgangen var på 0,8 prosent. På årsbasis var oppgangen i oktober på 16,3 prosent, mot 14,3 prosent i september.

De siste dagene har pilen pekt opp for den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten, og den er nå på 1,63 prosent. Ifølge Handelsbanken skyldes det økte spekulasjoner om at Fed vil være nødt til å trappe ned verdipapirkjøpene i et høyere tempo; dette igjen for å få bukt med den høye inflasjonen.

«Ikke minst kommer kravene fra tidligere finansminister Larry Summers, som for øvrig var tidlig ute med å advare mot faren for høy inflasjon. Det går mot et svært spennende rentemøte i desember», skriver Handelsbanken i en rapport.

Roger Berntsen i Nordnet minner om at indeksene på New York-børsen fortsatt handles nær all-time high, tross forrige ukes urovekkende inflasjonstall, samtidig som USAs president Joe Biden har hatt et digitalt møte med Kinas president Xi Jinping.

«To av verdens aller mektigste personer, Joe Biden og Xi Jinping, avholdt et vellykket digitalt møte tirsdag. Begge skal ha uttrykt ønske om økt kommunikasjon fremover for å forbedre relasjonen mellom landene», skriver Berntsen i en oppdatering.