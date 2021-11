Ved stengetid på Oslo Børs endte børsen opp 0,30 prosent til 1.236,99 poeng.

Dagens bevegelser

En av dagens viktigste hendelser var at Konkurransetilsynet har valgt å stanse DNBs oppkjøp av Sbanken. – Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Sbanken-aksjen falt fra start tirsdag og endte dagen ned 6,2 prosent til 91,80 kroner pr. aksje.

Børsferskingen Pyrum Innovations endte dagen opp 11,7 prosent til 1.100,00 kroner. Det har ikke kommet meldinger fra selskapet de siste dagene, men flere tyske medier har omtalt aksjen varmt, for eksempel ved at Der Aktionär har satt Pyrum-aksjen på sin «Hot Stock»-liste.

Energiselskapet Scatec steg 5,2 prosent til 171,00 kroner etter at Fearnley Securities oppgraderte aksjeanbefalingen fra salg til kjøp med et kursmål på 195 kroner pr. aksje, fra tidligere 170 kroner.

Flex LNG endte dagen med en oppgang på 4,8 prosent til 188,00 kroner etter at selskapet oppjusterte sin guiding for fjerde kvartal.

Endúr la i morgentimene frem tall for tredje kvartal , som ble noe sterkere enn selskapet varslet tidligere i måneden. Selskapet meldte samtidig at det har hentet 170 millioner kroner gjennom en emisjon, som førte til at aksjen ble en av dagens børstapere med en nedgang på 13,6 prosent til 0,75 kroner aksjen.

Arendals Fossekompani falt 13,4 prosent tirsdag, til 433,00 kroner. Finansavisen skrev mandag i en kommentar at aksjekursen nå har løpt fullstendig løpsk.

BW LPG la i morgentimene frem tredjekvartalstall som var svakere enn ventet. Det sendte aksjen ned 4,4 prosent til 47,00 kroner.

Kjell Inge Røkke-dominerte Philly Shipyard endte opp 6,4 prosent til 59,60 kroner etter at selskapet natt til tirsdag meldte at de skal bygge skip for installasjon av havvindturbiner i USA.

Oljeprisen

Equinor endte dagen opp 4,7 prosent som dagens mest omsatte aksje, etterfulgt av Aker BP som steg 1,5 prosent.

Ved stengetid på børsen ble et fat nordsjøolje (brent spot) omsatt for 82,14 dollar, opp 0,1 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen ble omsatt for 80,69 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent.