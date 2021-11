Blodbad i kryptomarkedet

Etter nylig å ha steget til rekordnivåer, korrigerte bitcoin og ethereum kraftig nedover tirsdag. Ved firetiden var de to ned med 4-6 prosent, mens fallene for mindre populære kryptovalutaer som litecoin og bitcoin cash utgjorde 9-10 prosent.

Nedturen rammet en rekke kryptorelaterte aksjer. Kryptomegleren Coinbase sank mer enn 2 prosent, kort tid etter at New York-børsen åpnet, mens Robinhood tapte nesten 3 prosent. Microstrategy, et IT-selskap som har investert tungt i bitcoin, fikk på sin side et kursfall på 4 prosent. Nvidia, som blant annet lager komponenter som benyttes i kryptoproduksjon, var derimot tilnærmet uendret.

Paradoksalt var Walmart aksjen ned med mer enn 2 prosent, til tross for at både inntjeningen i tredje kvartal og ledelsens «guidance» var bedre enn analytikernes konsensusestimat. Den amerikanske butikkjeden klarte å håndtere både utfordringer i forsyningskjeden og høy konsumprisvekst, selv om marginene krympet noe fra tidligere perioder.

Markedet ble også preget av overraskende sterke makrotall. I USA hentet industriproduksjonen seg inn i oktober og er nå tilbake til nivået før coronakrisen brøt ut. Den månedelige økningen på 1,6 prosent kom etter to måneder med fall.

I tillegg var detaljhandelen i samme måned langt sterkere enn ventet. Omsetningen økte med 1,7 prosent fra september, mens økonomene hadde sett for seg et tall rundt 1,4 prosent. På årsbasis utgjorde salgsveksten hele 16,3 prosent.

For øvrig analyserte Bloomberg amerikanske institusjonelle investorers porteføljeendringer i tredje kvartal. Rapporter som jevnlig må sendes inn til USAs finanstilsyn viser at det samlet sett ble dumpet enkeltaksjer og kjøpt børsnoterte fond (ETFer). Særlig ble det solgt mange aksjer i nettgigantene Alibaba og Amazon.