Nedgang fra start på Oslo Børs

Saken oppdateres

Etter et par timers handel står hovedindeksen i 1.231,0, ned 0,49 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.396 millioner kroner.

Nedtur

SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 748 millioner kroner i tredje kvartal, noe som er langt svakere enn forventningen på 912 millioner kroner. Oppdrettsaksjen er ned 5,02 prosent til 607,4 kroner.



176 prosent topplinjevekst lar seg høre for Play Magnus . Men det koster å satse, og underskuddet steg også kraftig i tredje kvartal. Aksjen er ned 6,73 prosent til 18,3 kroner.

Ensurge Micropower reduserte underskuddet i tredje kvartal, men hadde ingen inntekter. Aksjen er ned 4,94 prosent til 0,73 kroner.

Equinor skal samarbeide med det koreanske selskapet East-West Power for å utvikle havvindprosjekter. Energiaksjen synker 0,66 prosent til 234,45 kroner.

Seaway 7 leverte et svakere tredje kvartal, men venter at ratene i spotmarkedet øker etter hvert som markedet for transportoppdrag strammes til. Aksjen er ned 2,92 prosent til 17,94 kroner.

Photocure fikk driftsinntekter på 87,4 millioner kroner i tredje kvartal, hvorav Hexvix/Cysview utgjorde 86,7 millioner kroner. Dette tilsvarer en topplinjevekst på 75 prosent fra tredje kvartal i fjor. Aksjen er ned 2,99 prosent til 113,5 kroner.