Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.228,26 poeng, ned 0,7 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,2 milliarder kroner.

Den amerikanske presidenten Joe Biden har vurdert å tappe olje fra de strategiske lagrene, Strategic Petroleum Reserve (SPR), for å få ned bensinprisene, som nådde ny rekord i California denne uken, melder Reuters. Et fat Nordsjøolje omsettes for 81,58 dollar, ned 0,8 prosent. Equinor faller 0,3 prosent til 235,30 kroner mens Aker BP faller 0,5 prosent til 304 kroner.

Tirsdag gikk børsferskingen Pyrum Innovations opp nesten 12 prosent. Flere tyske medier har omtalt aksjen varmt, for eksempel ved at Der Aktionär har satt Pyrum-aksjen på sin «Hot Stock»-liste. Onsdag stiger den ytterligere 9,1 prosent til 1.200 kroner.

I tredje kvartal fikk lakseoppdretteren SalMar et operasjonelt driftsresultat på 748 millioner kroner, opp fra 647 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Analytikerne forventet et operasjonelt driftsresultat på 912 millioner kroner. Omsetningen i kvartalet var på 4 milliarder kroner, opp fra 2,9 milliarder kroner for et år siden. Aksjen faller 4,5 prosent til 608,40 kroner.

Photocure fikk driftsinntekter på 87,4 millioner kroner i tredje kvartal, hvorav Hexvix/Cysview utgjorde 86,7 millioner kroner. Det tilsvarer en topplinjevekst på 75 prosent fra tredje kvartal i fjor. Aksjen faller 5,0 prosent til 111,20 kroner.

I årets tredje kvartal omsatte Subsea 7 for 1,45 milliarder dollar, opp 53 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Selskapet fikk et justert driftsresultat før av– og nedskrivninger (EBITDA) på 185 millioner, tilsvarende en EBITDA-margin på 12,8 prosent. Det er opp fra bare 7,5 prosent i foregående kvartal. Aksjen faller 3,6 prosent til 72,60 kroner.

Play Magnus leverte i tredje kvartal driftsinntekter på 5,5 millioner dollar, tilsvarende en topplinjevekst på 176 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, ble likevel negativt med 3,7 millioner dollar – mot minus 1,5 millioner dollar i tredje kvartal 2020. Aksjen faller 3,3 prosent til 18,98 kroner.

Etter børsens stengetid tirsdag kom Meltwater med en markedsoppdatering, noe som bidrar til å sende aksjen ned 12,7 prosent til 32,22 kroner.