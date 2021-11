Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq og S&P 500 falt 0,1 prosent mens Dow Jones er ned 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,64 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,1 prosent til 16,39.

Rivian Automotive faller 8,7 prosent etter flere dager med kraftig kursoppgang mens Tesla stiger 1,2 prosent.

Boligbyggingen i USA falt 0,7 prosent på månedsbasis i oktober. Det gir en sesongjustert årstakt på 1,52 millioner boliger, hvilket er svakere enn forventet. Antall nye boligbyggingstillatelser økte i perioden med 4,0 prosent til en årstakt på 1,65 millioner.

«Sterke arbeidsmarkedstall, skyhøy inflasjon og andre sterke aktivitetsindikatorer betyr at det er spennende å høre hva FOMCs medlemmer mener om utviklingen. I dag skal flere av de regionale Fed-sjefene holde taler, og deres tolkning av de siste ukers nøkkeltall vil absolutt være interessant», skriver DNB Markets i en oppdatering.