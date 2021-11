Norwegians konkurrenter er i trøbbel, noe både milliardærer, millionærer og oppkjøpstopper får med seg. På bare to måneder har 79 NAS-millionærer blitt til 123, uten at aksjekursen har endret seg. Flyaksjen faller 4,7 prosent etter inntoget av profesjonelle investorer.

Huddlestock Fintech driftsresultat endte på minus 8,1 millioner kroner, mot et tap på 1,4 millioner i samme kvartal i fjor. Aksjen faller 12 prosent.

Arendals Fossekompani fortsetter nedturen etter Finansavisens kommentar tidligere denne uken. I dag faller industrikonsernet 8,1 prosent.

I grønt

Dagens største nyhet er at Kjell Inge Røkke-dominerte REC Silicon har fått sørkoreanere på laget. Hanwha Solutions investerer nær 1,5 milliarder kroner i solselskapet.

– Vi ser ytterligere potensial, sier Kristian Røkke, adm. direktør i Aker Horizons, som er foreslått som ny styreleder etter Kjell Inge Røkke har valgt å tre av.

Pareto Securites noterer før åpning at transaksjonen medfører at REC sitter igjen med ny kapital på rundt 964 millioner kroner, hvilket i stor grad demper risikoen for gjenåpningen av Moses Lake-anlegget.

«I sum finner vi denne nyheten svært støttende for vårt langsiktige syn på REC», skriver meglerhuset som har kjøpsanbefaling på selskapet og kursmål 24 kroner pr. aksje – nær 60 prosent over torsdagens åpningskurs.

Kjell Inge Røkke kjøpte REC Silicon-aksjer for en slikk og ingenting rett før jul for to år siden. Etter storsalget til koreanerne har han gjort 15-gangeren.

Aksjen skyter opp hele 22,9 prosent, og har på det meste vært omsatt for 19,05 kroner.

Aker Solutions har sikret kjempejobb i Brasil og kan få opp mot 1,2 milliarder kroner for oppdraget. Aksjen stiger 1,7 prosent.

Arctic Bioscience fikk en justert EBITDA på minus 7,4 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Justert EBITDA for helåret 2021 ventes å bli på minus 25-30 millioner kroner. Aksjen stiger 8,5 prosent.

Tredje kvartal bød på resultathopp for KMC Properties og selskapet gjentar 2025-målet. Aksjen stiger 9,4 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen har hentet seg noe inn, men faller fremdeles 0,4 prosent til 79,90 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,7 prosent til 77,69 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,74 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Utviklingen kommer etter USAs president Joe Biden har henvendt seg til blant andre Japan, Kina, Sør-Korea og India for å høre om de vil vurdere å ta av egne oljelagre for å senke prisene.

