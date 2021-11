Selskapet la også frem kvartalstall i morgentimene som viser at pengene fortsetter å renne ut. Aksjen ble pauset tre ganger i løpet av dagens handel.

– Den finansielle rullebanen i selskapet er svært kort. (...) Alt må klaffe, skriver DNB Markets i en rapport.

Storaksjonærene sitter nå på enorme papirtap, og største eier Dag Rasmussen har tapt rundt 190 millioner kroner på papiret.

Nestenkrakk i Kalera

Nærmest finner vi Kalera, der DNB Markets har tatt kursmålet kraftig ned bare ti dager etter at meglerhuset gikk ut med en kjøpsanbefaling og kursmål 31 kroner. Analysesjef Stein Alexander Aukner kutter estimatene 25 prosent etter den skuffende rapporten for tredje kvartal, og ser nå aksjen i 23 kroner med en fortsatt kjøpsanbefaling.

Kalera flørtet med krakkterritorium på dagens laveste kurser, og endte ned 17,4 prosent til 13,80 kroner.

– Det enkle svaret er at det har vært en større forsinkelse i ramp-up enn det vi ventet tidligere. I tillegg har risikopremien økt noe, på grunn av forsinkelser i ramp-up, og vi ser en økt størrelse i kapitalbehovet fra 30 til 50 millioner dollar om de skal opprettholde ramp-up planen, sier Aukner til Finansavisen.

Norwegian så rødt

Resultatsesongen fortsatte torsdag, og blant dagens tallfremleggere falt Nordic Nanovector 7,8 prosent til 26,20 kroner etter å ha tapt over 100 millioner kroner i tredje kvartal. Selskapet har også et stort håp til ny studie, som kan representere et betydelig vendepunkt.

Huddlestock Fintech falt 10,6 prosent til 3,05 kroner etter sin kvartalsrapport som viste et langt høyere tap på driften.

Vi tar også med industrikonsernet Arendals Fossekompani, som fortsatte nedturen med nye 10,8 prosent til 397 kroner etter Finansavisens kommentar tidligere denne uken.

Aker Solutions har sikret seg en kjempejobb i Brasil og kan få opp mot 1,2 milliarder kroner for oppdraget, men aksjen falt likevel 1,9 prosent til 25,25 kroner.

Norwegians konkurrenter er i trøbbel, noe både milliardærer, millionærer og oppkjøpstopper får med seg. På bare to måneder har 79 NAS-millionærer blitt til 123, uten at aksjekursen har endret seg. Flyaksjen falt 6 prosent til 10,63 kroner etter inntoget av profesjonelle investorer.

Kraftig soloppgang

Soleklart øverst på vinnerlisten torsdag troner Kjell Inge Røkke-dominerte REC Silicon. Aksjen steg 24,3 prosent til 18,80 kroner på at sørkoreanske Hanwha Solutions går inn i selskapet med nærmere 1,5 milliarder kroner.

– Vi ser ytterligere potensial, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke, som er foreslått som ny styreleder etter at pappa Kjell Inge Røkke har valgt å tre av.

Aker Horizons selger seg ned, og vil i likhet med Hanwha Solutions ha 16,67 prosent eierandel etter transaksjonen.

Pareto Securites noterer seg at REC Silicon som følge av transaksjonen sitter igjen med ny kapital på rundt 964 millioner kroner, og mener usikkerheten rundt gjenåpningen av Moses Lake-anlegget er tatt mye ned. Meglerhuset har kjøpsanbefaling med kursmål 24 kroner.

SpareBank1 Markets, som har reagerte med å oppgraderer REC Silicon fra salg til kjøp og tatt opp kursmålet fra 13 til 20 kroner, er inne på det samme.

Kjell Inge Røkke kjøpte REC Silicon-aksjer for en slikk og ingenting rett før jul for to år siden. Etter storsalget til koreanerne har han gjort fem-gangeren.

Det var langt mellom vinnerne blant børsens mest omsatte torsdag, men lakseduoen Mowi og SalMar er blant få unntak med oppganger på henholdsvis 1,9 prosent til 236 kroner og 2,7 prosent til 634,60 kroner.

Sunnmøringer i siget

Nærmest REC Silicon på vinnerlisten merker vi oss Arctic Bioscience, som spratt opp 4,9 prosent til 19,90 kroner etter en oppdatering som viser at psoriasis fase IIb-studien for HRO350 er i rute og at byggingen av 200 millioners-fabrikken i Ørsta er i gang.

Lytix Biopharma steg 7,7 prosent til 13,99 kroner på meldingen om at Verrica Pharmaceutical har fått godkjennelse fra det amerikanske legemiddelbyrået (FDA) for Lytix Biopharmas LTX-315 i behandling av basalcellekarsinom.

Tredje kvartal bød på resultathopp for KMC Properties og selskapet gjentar 2025-målet. Aksjen endte opp over 6 prosent til 10,20 kroner.

Vi tar også med at Kraft Bank steg 6,4 prosent til 11,92 kroner, mens Aker Offshore Wind la på seg 5 prosent til 5,49 kroner.