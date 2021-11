Blandet start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq og S&P 500 gått opp 0,2 prosent mens Dow Jones er ned 0,1 prosent.

268.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 13. november. På forhånd var det ventet 260.000, ifølge Trading Economics. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd var 2.080.000 pr. 6. november, en nedgang på hele 129.000 fra uken før.

Samtidig har det blitt kjent at Philadelphia Federal Reserve Banks indeks (Philly Fed ) kom inn på 39,0 i november, opp fra 23,8 i oktober. Konsensus pekte mot en indeks på 24,0.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,61 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,4 prosent til 16,87.

«Et karaktertrekk ved globale finansmarkeder den siste tiden er at svingningene i rentemarkedet har vært veldig store, mens bevegelsene i aksjemarkedet har vært moderate. Normalt pleier økte bevegelser i rentemarkedet å smitte over på aksjemarkedet», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Roger Berntsen mener økt smitte flere steder i verden bidro til å skape bekymring blant investorene på Wall Street onsdag.

«Dersom smittetrenden ikke skulle snu med på kort sikt vil dette mest sannsynlig tvinge flere land til å gjeninnføre strengere tiltak, noe som vil redusere veksten i verdensøkonomien», skriver Berntsen i en rapport.