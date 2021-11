Etter drøyt halvgått løp på Wall Street torsdag er bildet fortsatt blandet.

Dow Jones er ned 0,1 prosent til 35.888,28, mens Nasdaq er opp 0,35 prosent til 15.976,24 og S&P 500 opp 0,3 prosent til 4.703,23.

Men blant enkeltaksjer er utslagene store.

Alibaba-skrell

Alibaba straffes med et kursfall på over 10 prosent etter en skuffende kvartalsrapport, mens Nvidia på sin side er nesten like mye opp etter en overbevisende kvartalsrapport.

Samtidig kom chip-produsenten med en «bullish» topplinjeguiding for kvartalet som ender i januar. I tredje kvartal leverte selskapet 55 prosent årlig vekst i datasentersalget, mens veksten i gaming – Nvidias største marked – var 42 prosent.

Andre chip-aksjer stiger også. Advanced Micro Devices er opp over 4 prosent, mens Qualcomm og Micron Technology stiger rundt 2 prosent.

Apple-rekord

Ellers i teknologi klatrer Apple 2,6 prosent etter et Bloomberg-oppslag om at selskapet har refokusert sin elbilsatsing mot selvkjørende egenskaper. Aksjen har vært oppe i 157,87 dollar på det høyeste i torsdagens handel – foreløpig ny intradag all-time high.

På disse nivåene er Apple priset til svimlende 2.582 milliarder dollar.

I øvrige sektorer merker vi oss at varehandelskjempene Macy’s og Kohl’s stiger henholdsvis 21,4 og 7,4 prosent etter å ha lagt frem knallsterke kvartalsrapporter.

Philly Fed knallet til

På makrofronten søkte 268.000 amerikanere om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 13. november. På forhånd var det ventet 260.000, ifølge Trading Economics. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd var 2.080.000 pr. 6. november, en nedgang på hele 129.000 fra uken før.

Samtidig har det blitt kjent at Philadelphia Federal Reserve Banks indeks (Philly Fed ) kom inn på 39,0 i november, opp fra 23,8 i oktober. Konsensus pekte mot en indeks på 24,0.

