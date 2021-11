De fleste Asia-børsene stiger fredag.

I Tokyo trekker Nikkei opp 0,4 prosent til 29.715,02, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,3 prosent til 2.042,05.

Investorene venter ifølge Reuters at den japanske regjeringen senere fredag skal annonsere en krisepakke på rekordhøye 488 milliarder dollar, eller 56.000 milliarder yen.

Pakken var ventet til 30-40.000 milliarder yen, men utbetalinger til husholdninger og bedrifter rammet av pandemien har blåst den opp. Regjeringen vil videre sette sammen et ekstrabudsjett på rundt 32.000 milliarder yen for å finansiere deler av kostnadene.

På makrofronten kom kjerneinflasjonen i Japan inn på 0,1 prosent på årsbasis i oktober, i tråd med konsensus.

Alibaba-skrell

I Kina klatrer large cap-indeksen CSI 300 0,2 prosent, mens Shanghai Composite-indeksen er opp 0,4 prosent.

Hang Seng i Hongkong utmerker seg negativt ved å falle 1,7 prosent, og det er først og fremst Alibaba som tynger med et kursfall på over 9 prosent etter en skuffende kvartalsrapport. På Wall Street fredag falt aksjen over 11 prosent.

Ellers trekker Kospi-indeksen i Sør-Korea opp 0,8 prosent, mens den råvareintensive Sydney-børsen er opp 0,2 prosent.

