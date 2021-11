Oslo Børs åpner opp

Okea skyter fart og stiger 7 prosent til 24,60 kroner etter at Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly har gått inn og kjøpt 750.000 aksjer hver.

Telenor-samtaler

Telenor er i samtaler med CP Group om en mulig sammenslåing av mobiloperasjonene dtac og True i Thailand, og stiger én prosent til 137,75 kroner.

Norsk Hydro og Norske Skog utmerker seg med henholdsvis 2,6 prosent til 62,60 kroner og 4,8 prosent til 39,65 kroner. Sistnevnte gjør gull av CO2-kvoter, og konsernsjef Sven Ombudstvedt estimerer årlige inntekter på over 200 millioner kroner når Bruck-anlegget i Østerrike starter opp.

REC Silicon var torsdagens desiderte vinner etter å ha fått sør-koreanere inn på eiersiden, og er opp 2,5 prosent så langt fredag. Analytikere mener transaksjonen øker sjansen for gjenåpning av Moses Lake-anlegget.

Quantafuel-rally

Quantafuel stiger over 10 prosent til 29,90 kroner etter å ha kommet til felles forståelse med to ikke-navngitte partnere om leting og etablering av «Plastic-to-Liquid»-anlegg. Den endelige intensjonsavtalen forventes å bli signert i løpet av neste uke.

MPC Container Ships fikk seg en liten knekk etter torsdagens kvartalsrapport , og flere i toppledelsen har benyttet sjansen til å øke sin eksponering i selskapet. Styremedlem Axel Schroeder har for øvrig kjøpt 500.000 aksjer til kurs 19,36 kroner.

Fredag er aksjen tilbake igjen på vinnersporet med rundt 4 prosent oppgang til 20,05 kroner.

Basert på nylig slutningsaktivitet har DNB Markets høynet EBITDA-estimatene og kursmålet fra 24,40 til 26,10 kroner, går det frem av en analyse fredag. Aksjen har mer enn tredoblet seg i år, og meglerhuset ser altså en oppside på ytterligere 30 prosent.

Aker Carbon Capture stiger over 2 prosent på at selskapet forbereder levering av et Just CatchT modulært karbonfangstanlegg til Nederland.

Slaktoffer videre ned

Torsdagens slaktoffer Ice Group fortsetter den nedadgående trenden, men nøyer seg enn så lenge med å falle drøye 4 prosent til 4,79 kroner.

Selskapet varslet torsdag en restrukturering og en mulig kapitalinnhenting på 2,5 milliarder kroner, men uten at den største aksjonæren vil være med.

Enda høyere på taperlisten finner vi Nordic Unmanned, som faller 5 prosent på fredagens kvartalsrapport . En annen av dagens tallfremleggere, Cyviz, er ned over 4 prosent.