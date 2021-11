Ny coronanedtur på børsene

De europeiske og amerikanske børsindeksene var betydelig ned ved firetiden fredag. Samtidig som syklisk justerte multipler som Shillers P/E signaliserer at aksjer er nesten like dyre som under dotcomboblen, er det ingen tegn på at coronapandemien er over. Tvert imot er antallet nye smittetilfeller i mange deler av Europa skyhøyt, inkludert i land med minst to tredeler vaksinerte. Resultatet er at politikere mange steder innfører nye forbud, påbud, kontroller og straffer. Først ut i Vest-Europa er Østerrike, som på mandag stenger ned på nytt. I tillegg skal befolkninget tvangsvaksineres innen utgangen av januar.

Regimet i Tyskland vurderte angivelig lignende grep, men meldte fredag ettermiddag at Europas største økonomi ikke skal stenges ned. Dette bidro til å reversere en del av børsfallet tidligere på dagen. De lange rentene i både Europa og USA holdt seg imidlertid på lave nivåer, etter å ha falt med 0,06 prosentpoeng. Investorene var med andre ord ikke overbevist om at «faren er over» og flokket til tilsynelatende trygge havner.

Rentefall og nedstengninger bidro til at europeiske bankaksjer gjorde det særlig dårlig. Bankene tjener som kjent på å finansiere seg kortsiktig og låne ut langsiktig, og dermed taper de på lavere lange renter. Samtidig er økonomisk svekkelse blant kundene negativt for utlånstapene. UniCredit, som blant annet har en stor virksomhet i Østerrike, fikk et kursfall på 5 prosent. To andre finansgiganter i området, Erste Group og Raiffeisen Bank, stupte henholdsvis 5 og 7 prosent.

Aksjonærene i Pfizer og Moderna gjorde det derimot bra, ikke minst fordi USAs legemiddeltilsyn nå har godkjent såkalte «booster»-vaksiner for voksne. De to var ved firetiden opp med henholdsvis 1 og 5 prosent.