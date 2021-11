Torsdagens kvartalsrapport fra MPC Container Ships gjorde at aksjen fikk seg en liten knekk, men da benyttet flere i toppledelsen sjansen til å øke sin eksponering. Styremedlem Axel Schroeder kjøpt 500.000 aksjer til kurs 19,36 kroner.

Fredag var aksjen tilbake igjen på vinnersporet og steg 15,5 prosent til 22,25 kroner, etter at Clarkson Platou kom med en oppdatering og hevet kursmålet på MPC Container Ships til 40 kroner. Basert på nylig slutningsaktivitet hevet DNB Markets EBITDA-estimatene. Kursmålet ble hevet fra 24,40 til 26,10 kroner.

Aker Carbon Capture-aksjen steg 4,1 prosent til 32,00 kroner på at selskapet forbereder levering av et Just CatchT modulært karbonfangstanlegg til Nederland.

R8 Property-aksjen steg 9,8 prosent til 33,50 kroner etter at styremedlem Knut Bråthen, gjennom Ikab AS, kjøpte 3.000 aksjer i selskapet til kurs 33,995 kroner. Etter transaksjonen eier Ikab AS 1.882.237 aksjer i selskapet.

Torsdagens slaktoffer Ice Group falt nye 10,0 prosent til 4,50 kroner. Selskapet varslet torsdag en restrukturering og en mulig kapitalinnhenting på 2,5 milliarder kroner, men uten at den største aksjonæren vil være med.

Nordic Unmanned-aksjen falt 6,4 prosent til 35,77 kroner, på fredagens kvartalsrapport.

Cyviz-aksjen falt 5,7 prosent til 50 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall fredag morgen.

Oljeprisen falt

Oljeprisen hentet seg inn igjen fredag morgen, etter at torsdagens kraftige fall utløst av en mulig, koordinert frigjøring av strategiske oljelagre fra USA, Kina, Japan og andre store oljekonsumerende land.

Ved lunsjtider snudde oljeprisen rett ned igjen, etter nyheter om at Østerrike stengte ned igjen som følge av økt smitte. I tillegg meldte Reuters at den tyske helseministeren ikke utelukket at Tyskland kunne gjøre det samme. Senere på dagen rykket imidlertid utenriksminister Heiko Maas ut og utelukket det.

Da Oslo Børs stengte var Brent-oljen ned 2,5 prosent til 79,25 dollar inneværende døgn. Da Oslo Børs stengte torsdag lå den på 80,20 dollar.