Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 16.130,93 poeng mens Dow Jones står i 35.737,82 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.718,59 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,59 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 17,98.

Elbilprodusenten Rivian Automotive faller 3,7 prosent mens Tesla stiger 1,9 prosent. Det er ventet at Teslas Model S vil bli tilgjengelig i Kina i løpet av våren 2022.

«En ny smittebølge skyller over verden i disse dager, noe som har gjort de sykliske aksjene mindre attraktive på kort sikt. Det vil si at det ligger i kortene at veksten i verdensøkonomien vil påvirkes negativt så lenge smittesituasjonen er som den er», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Sentralbanksjef

Den første perioden til sentralbanksjef Jerome Powell løper ut i februar, og det store spørsmålet har vært om ville få fortsette i en periode til, eller om andre skulle ta over. Lael Brainard var en av dem som ble beskrevet som en aktuell kandidat til jobben.

Mandag ettermiddag melder CNBC at Powell har blitt nominert til gjenvalg som sentralbanksjef i USA samtidig som Brainard er foreslått som visesentralbanksjef.

Chicago Fed

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks endte på 0,76 poeng i oktober, opp fra reviderte -0,18 i september. Indeksen viser USAs generelle økonomiske aktivitet og tilknyttede inflasjonspress, og er basert på 85 månedlige aktivitetsindikatorer.