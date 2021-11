Tosifret opptur i techaksje etter analytiker-triggere

Oslo Børs falt markant midt på dagen i takt med oljeprisen, men hentet seg inn igjen mot slutten. Hovedindeksen endte i 1.225,92, opp 0,26 prosent, og det ble omsatt aksjer for 5,8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Etter å ha fått seg en skikkelig knekk i forrige uke steg Brent-oljen 1,1 prosent til 79,33 dollar fatet. WTI-oljen klatret 0,8 prosent til 76,26 dollar pr. fat. Et fat nordsjøolje ble til sammenligning omsatt for 79,25 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Grunnen til nedgangen i forrige uke kan i stor grad tilskrives at USA henvendte seg til Kina, Japan og andre storforbrukere av olje, om å bli med på å frigi olje fra de strategiske lagrene.

Mandag meldte Reuters at India planlegger å frigjøre olje fra landets strategiske lagre i samarbeid med andre konsumenter. Oljeprisen falt markant umiddelbart etter nyheten kom, men hentet seg raskt inn igjen.

Equinor steg 1,4 prosent, mens Aker BP var opp 1,2 prosent.

I grønt

Arctic Securities har jekket opp kursmålet i IDEX Biometrics . Tallknuserne mener flere ordre i fjerde kvartal, spesielt fra Kina, banklanseringer i 2022 og positive tilbakemeldinger fra lanseringen med BNP kan fungere som kurstriggere.

Aksjen steg 11,2 prosent mandag.

Det har vært et tøft år på Oslo Børs for medieovervåkingsselskapet Meltwater , som så langt i år har falt over 40 prosent. Mandag snudde aksjen imidlertid noe opp etter ABG Sundal Collier-analytiker Øystein Elton Lodgaard spår dobling i aksjen.

– Det er veldig mye positiv underliggende utvikling i selskapet, som peker mot god vekst og bedre lønnsomhet. Ting går i riktig retning, sier Lodgaard.



Aksjen steg 6,8 prosent.

Styret i Havyard Group har mandag besluttet å foreslå å dele ut et ekstraordinært utbytte i form av aksjer i selskapets datterselskap Hav Group. Havyard-aksjen skjøt opp over 20 prosent før det ble innført børspause i aksjen, og endte til slutt opp 21,9 prosent.