Utbyttemelding sender oljeserviceaksje opp fra start

Saken oppdateres

Etter nærmere to timers handel står Oslo Børs i 1.201,36, ned 2,01 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.337 millioner kroner.

Opptur

BW Offshore fortsetter å betale utbytte også etter tredje kvartal . Selskapet opplever noe kostnadsøkning i det gigantiske Barossa-prosjektet. Aksjen stiger 1,80 prosent til 27,16 kroner.

Rana Gruber børsmeldte mandag at styret foreslår et ekstraordinært utbytte på 2,5 kroner pr. aksje og at styret gis fullmakt til tilbakekjøp av inntil 3,74 millioner aksjer, tilsvarende ti prosent av selskapets aksjer. Det sender aksjen opp 11,14 prosent 41,12 kroner.

Vaccibody endrer navn til Nykode Therapeutics og inngår en avtale med Regeneron som kan bli verdt 8,2 milliarder kroner. Selskapet mottar i henhold til avtalen en forhåndsbetaling på 30 millioner dollar og en egenkapitalinvestering på 20 millioner dollar med en premie på 20 prosent. Aksjen bykser opp 15,88 prosent til 76,90 kroner.

Oppturen har gjort storaksjonær Jan Haudemann-Andersen nærmere 500 millioner kroner rikere på papiret.

Havila Shipping klatret 17,5 prosent etter selskapet fredag la frem kvartalstall som ikke falt i god jord. Aksjen fortsetter oppgangen med nye 9,38 prosent til 4,78 kroner.

Forrige ukes slaktoffer Ice Group falt mandag videre 7,1 prosent. Selskapet varslet torsdag en restrukturering og en mulig kapitalinnhenting på 2,5 milliarder kroner, men uten at den største aksjonæren vil være med. Den siste uken er aksjen ned hele 70 prosent, men revansjerer seg litt tirsdag og er opp 8,85 prosent til 4,55 kroner.