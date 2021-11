Tirsdag ettermiddag ligger børsen an til en bred nedgang, der kun to av de 25 tungvekterne (aksjene med høyest likviditet) stiger. Ved lunsj ligger børsen ned 1,7 prosent til 1.204,71 poeng.

Dagens bevegelser

Rana Gruber børsmeldte mandag at styret foreslår et ekstraordinært utbytte på 2,5 kroner pr. aksje og at styret gis fullmakt til tilbakekjøp av inntil 3,74 millioner aksjer, tilsvarende ti prosent av selskapets aksjer. Ved lunsj ligger aksjen opp 12,8 prosent til 41,72 kroner.

Vaccibody endrer navn til Nykode Therapeutics og inngår en avtale med Regeneron som kan bli verdt 8,2 milliarder kroner. Selskapet mottar i henhold til avtalen en forhåndsbetaling på 30 millioner dollar og en egenkapitalinvestering på 20 millioner dollar med en premie på 20 prosent. Tirsdag ettermiddag ligger aksjen opp 15,0 prosent til 75,30 kroner.

Havila Shipping klatret 17,5 prosent etter selskapet fredag la frem kvartalstall som ikke falt i god jord. Tirsdag fortsetter oppgangen med 7,1 prosent til 4,68 kroner.

Forrige ukes slaktoffer Ice Group falt mandag videre 7,1 prosent. Selskapet varslet torsdag en restrukturering og en mulig kapitalinnhenting på 2,5 milliarder kroner, men uten at den største aksjonæren vil være med. Den siste uken er aksjen ned hele 70 prosent, men revansjerer seg litt tirsdag og er opp 7,7 prosent til 4,50 kroner.

Magseis Fairfield har blitt tildelt en betinget kontrakt for en 4D havbunnsnodeundersøkelse (OBN) i Nordsjøen. Aksjen er opp 2,7 prosent til 3,76 kroner.

BW Energy endte med et resultat før skatt på minus 10,3 millioner kroner i tredje kvartal og det hadde ingen oljesalg i kvartalet. Aksjen er ned 4,1 prosent til 22,50 kroner.

Aker Carbon Capture har steget hele 80 prosent på børs i år. Pareto-analytiker Synne Wesmann har ropt kjøp i ett år, men nå trekker hun i bremsen. Røkke-aksjen er ned 8,7 prosent til 30,84 kroner.

Okea har valgt å ikke børsmelde produksjonsstansen på Yme-feltet. Det fintet ut kjendisduoen Spetalen og Fredly som kun var på snarvisitt innom aksjonærlistene. Oljeaksjen er ned 5,4 prosent til 22,80 kroner.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger ned 0,7 prosent ved lunsjtider, til 78,98 dollar.

Den amerikanske WTI-oljen omsettes for 75,77 dollar, ned 0,9 prosent.

Tirsdag morgen ble det meldt at det amerikanske energidepartementet forventes å kunngjøre et lån av olje fra Strategic Petroleum Reserve (SPR) på tirsdag i koordinering med andre land, ifølge en kilde i Biden-administrasjonen Reuters har snakket med.

Planene kan endre seg, men USA vurderer en frigjøring av mer enn 35 millioner fat over tid, melder Bloomberg.

Under en låneavtale av SPR tar oljeselskaper råolje, men er pålagt å returnere den, eller det raffinerte produktet, pluss renter. En låneavtale har forekommet flere ganger, sist gang i september etter orkanen Ida.