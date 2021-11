Fem minutter etter at tirsdagens handel tok til på New York-børsen har Dow Jones og S&P 500 falt 0,2 prosent mens Nasdaq-indeksen er ned 0,3 prosent. Pfizer og Nikola faller henholdsvis 1,0 prosent og 1,3 prosent mens Tesla stiger 0,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,65 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,8 prosent til 19,52.

Olje

Tirsdag rettes blikket nok en gang mot president Joe Biden som har gitt beskjed om å frigjøre 50 millioner fat fra landets strategiske oljereserver. Det vil skje i samarbeid med store land som Kina, India, Japan, Sør-Korea og Storbritannia.

«OPEC+, som møtes neste uke, sier på sin side at de kan være nødt til å evaluere egne opptrappingsplaner, dersom lagrene nå tappes», understreker Handelsbanken i en rapport.

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote skrev i sin oppdatering tirsdag morgen at USAs frigjøring av reservelagre vil være en krigserklæring mot OPEC+ som nektet å møte Joe Bidens oppfordring om å øke produksjonen.

Fed

Mandag ettermiddag ble USAs sentralbanksjef Jerome Powell nominert til gjenvalg som sentralbanksjef i USA, samtidig som Lael Brainard ble foreslått som visesentralbanksjef.

«Brainard blir ansett å ha høyere ambisjoner for nivået på den maksimale sysselsettingen, og dermed en høyere terskel for å heve renten. Når det er sagt, Powell selv er langt ifra noen rentehauk. Men for markedet var valget tydelig av betydning, for amerikanske renter steg betydelig etter utnevnelsen, og det prises nå nær tre hevinger fra Fed neste år», skriver DNB Markets i en oppdatering tirsdag.

Ifølge Handelsbanken ser markedet nå for seg både raskere renteoppgang og en raskere nedtrapping av verdipapirkjøpene.